Insólito: Repartidor de pizza entregó un pedido en un tren averiado

Un insólito hecho ocurrió en un tren que se encontraba averiado entre las ciudades de Boston y Washington. Un cadete hizo la entrega de un pedido que habían realizado los mismos pasajeros.

El video que fue compartido en Twitter, se aprecia el preciso momento de la llegada del repartidor al convoy para hacer entrega de dos pizzas. "Tenía hambre y resolví el problema", tuiteó Mitch Katz junto al video.

Por su parte, Jim Leary, el cadete que hizo entrega del pedido, aseguró que fue una "experiencia divertida" porque los pasajeros no dejaban de saludarlo e inclusive le dieron una propina de 32 dólares.

Por otro lado, la compañía de trenes manifestaron que fue peligroso el accionar de Jim. "sabemos que los retrasos de los trenes pueden ser frustrantes, pero es extremadamente peligroso acercarse a un tren cuando se encuentra en las vías. Nos alegramos de que nadie haya resultado herido y esperamos que esto no vuelva a suceder a futuro", declaró la empresa ferroviaria al portal estadounidense "The Washington Post".

