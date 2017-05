Michel Temer: “No renuncio a la presidencia”

Fotos El presidente Temer afirmó que no presentará su renuncia.

18/05/2017 -

En un breve pero contundente mensaje, el presidente de Brasil, Michel Temer, dijo este no renunciará a su cargo y que se someterá a la investigación que lleva adelante el Tribunal Supremo de ese país.



"No renunciaré, mi compromiso es con Brasil", aseguró el mandatario. Temer enfatizó que "no compré el silencio de nadie" y recordó que "este gobierno vivió esta semana su mejor y su peor momento".





En cadena nacional, el presidente brasileño se refirió a las acusaciones de pactar sobornos con un empresario indicó que "en ningún momento autoricé a que se pagase por el silencio de nadie".

Vale mencionar que el ministro Edson Fachin, de Supremo Tribunal Federal, autorizó la apertura de una investigación contra Temer ante la sospecha de que pactó el pago de sobornos para comprar el silencio de su aliado Eduardo Cunha.



Al tomar esta medida, Fachin parece haber encontrado indicios o pruebas que confirman la reunión entre Temer y uno de los dueños del frigorífico JBS, en el que se acordó sobornar a Cunha, preso y condenado en la mega causa Lava Jato.

Respecto a esta investigación, el mandatario señaló que la pesquisa "será el lugar donde van a surgir todas las explicaciones voy a mostrar todo lo que sea necesario".