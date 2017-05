Radetic no conduce, pero pilotea un helicóptero

Fotos Radetic subió a su cuenta de Instagram, en donde aparece en un helicóptero.

18/05/2017

BUENOS AIRES.- El piloto y reggaetonero Alejandro Radetic, que acaba de lograr una irrisoria condena en un juicio abreviado, vuelve a desafiar. Ahora, subió a su cuenta de Instagram una foto donde se lo ve piloteando un helicóptero acompañada por un mensaje de reflexión.



Radetic, que tiene restricción de manejar autos tras haber corrido una "picada" a 240 km/h por la Avenida 9 de Julio, reapareció en las redes sociales con una desafiante foto a bordo de un helicóptero.



Sin embargo, el mensaje de perdón y agradecimiento le bajó el tono a la imagen. "Lo que no mata, fortalece y de los errores uno aprende...", arrancó el conductor llamantivamente reflexivo.

"Hoy tengo mas experiencia de vida que ayer y es gracias a ustedes! No solo a los que siempre me apoyaron sino tambien a los que me criticaron aun sin conocerme y creyendo todas las mentiras que escucharon, ya que de las criticas es de donde mas se aprende" destacó Radetic.

"Por esto mismo, gracias y perdon a quien pudo sentirse lastimado por mis palabras o acciones", cerró su mensaje.

El piloto de automovilismo acordó un juicio abreviado por conducción riesgosade un año de prisión en suspenso y una probation que consta de 50 horas de charlas en la Agencia de Seguridad Vial, dos años de inhabilitación para manejar, concurrir a cursos de reeducación civil y donar al comedor Los Piletones su Porsche Cayenne.

En tanto, Alejandro Biscardi, el otro de los acusados por correr una picada a 240 KM/H en la avenida 9 de Julio, se presentó tras permanecer un mes prófugo ante el fiscal del caso y aceptó someterse a un juicio abreviado en el que será declarado culpable de conducción riesgosa en concurso real con daño agravado.