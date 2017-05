Octava cita para los veteranos, en un domingo que promete emociones

Hoy 21:24 - El Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero presentará este domingo una jornada a puro fútbol, en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura 2017 que lleva la denominación “Cecilio Gandulla Díaz”. Este campeonato, que se disputa en la categoría C55, tendrá varios cotejos. Todos arrancarán a las 9.30, con media hora de tolerancia. Éste es el programa completo para la jornada dominguera: En Ateneo Ejército Argentino, Independencia vs. Bobinado Piri. En Filial 23, Óptica Molinari vs. El Tony.En Mistol, Abogados vs. Remises Mar del Plata. En Gremio Municipal, Gremio Municipal vs. Casa Olga. En Infantería, Cuinfase vs. Eroplast. Libre: Opinión Deportiva.