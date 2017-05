Jornada caliente en el torneo “Carlitos” Leguizamón

Hoy 21:25 - Mañana, la liga de los Clásicos Barriales tendrá mucha acción en el sector sur de la capital, en el marco de su decimotercera fecha del torneo que lleva la denominación “Carlitos Leguizamón”. Los encuentros del primer turno comenzarán a las 15, en las canchas con tres partidos y a las 14.15 en las canchas con cuatro duelos. Éste es el programa completo para mañana: En Mos coni , El Salvador vs. Los Amigos (20); La Loma vs. La Falo de Zeta y Chancha (20) y Mosconi (30); en Viamonte, Fénix vs. Bº Libertad (20); La Santa Fe vs. Bº San Martín (20) y Viamonte vs. Kiosco Benja (30). En Bº San Martín, Santa Lucía vs. Granate (20); Vino Tinto vs. Juveniles Bº San Martín (20) y Kanki vs. Kennedy (20); en Vinalar, Vinalar vs. Tigres Jrs. (20); La Ancha vs. La 16 FC (20) y Amigos Unidos vs. Siglo XXI. En Tradición, Villa María Jrs. vs. Industria Jrs. (20); Peluquería Arte Pa vs. Mónaco (20) y Tradición vs. Pibes de la 67 (20); en Solís, Juniors vs. El Tanke (20); Bobinado Soria vs. Panificadora Vidal (20) y Peluq. Jaime vs. 3 Amigos (20); en Fondo de Vinalar, Los Choguers vs. Club 2 de Abril (20); Mónaco vs. Estudiantes (30) y Fondo de Vinalar vs. Los Piratas (30). En Siglo XXI, Juveniles de Siglo XXI vs. Juveniles de la Ancha (20); Golo Sur vs. 1º Junta (30) y Pibes de Siglo XXI vs. Juveniles del Fondo de Vinalar (20); en Pitufos, Racing vs. Los Poros (20); Mailín vs. La Gruta (20) y Mailín FC vs. Los Sucios FC (30). En Virgen del Valle, Huracán vs. Ciclón Jrs. (20); Trofeos JJ vs. Los Gedes (20) y Jonami vs. Contreras (20); en Tronkito, Tronkito Jrs. vs. Sand. Doña Pety (20); Juveniles de Tronkito vs. La Lucha FC (20); Pibes de Siempre vs. Pibes de Cáceres (20) y Tronkito vs. Sara y Mañu (30). Más partidos En Mariano Moreno, Pje. 445 vs. Amigos de Zeta y Chancha (20); La Güemes vs. Juveniles del Pje. 446 (20) y Rifas Tunis vs. Industria (30); en Campeones del 28, Los 3 Amigos vs. Los Dragones (20); Eli FC vs. Pumas de la Católica (20); Fco. de Victoria vs. Islas Malvinas (20) y Pibes de Rosario vs. Necochea (20); en Gril, Absalón Ibarra vs. La Barra de Gento (20); La Dorrego vs. Racing Ulluas (20); Damaso Palacio vs. PSG (30) y La Pueyrredón vs. Amigos de Lucianita (20).