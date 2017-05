Una cartelera impresionante de partidos para la jornada sabatina

Hoy 21:33 - El apasionante campeonato que hacen disputar los Clásicos Barriales, sector norte, tendrá continuidad mañana con una cartelera extensa de partidos. En esta oportunidad, se desarrollará de manera íntegra la decimoquinta fecha del Torneo Apertura 2017 que lleva la denominación “Carlitos Leguizamón”. En las canchas con cuatro partidos, el del primer turno dará comienzo a las 14.30; y en las canchas con tres juegos, a las 15. Esta es la programación completa para una jornada de sábado que promete muchas emociones: En Estudiantes del Deán, Peti FC vs. Lamadrid (20); Estudiantes B vs. Amigo de la 18 (20) y Polirrubros Ailén vs. La Cochetti (30). En Barrio Aeropuerto, Diego y Martín vs. Petrolíder (20); Barrio Aeropuerto vs. Los Pibes de Huaico Hondo Jrs. (20) y Ruta Uno FC vs. El Fondo de Borges. En Mal Paso, La Banda de Memo vs. Los Tenas (20); Villa Borges vs. La 203 de Huaico Hondo (20) y Papelería El Mundo vs. Tarapaya (30). En Calle 107, Carlos Los Amigos vs. Quilmes (20); El Poli vs. La 21 del Barrio Aeropuerto (20) y El Seppse vs. Mal Paso FC (30). En Morumbí Borges, Román FC vs. Panificadora Las 3 Hermanas (20); El Pibe del Poli vs. Mojones (20) y Tinglados Albarracín vs. Stilnovo (30). En Fondo de Borges, Juveniles de Borges vs. Ruta Uno Jrs. (20); Juveniles del P. Colón vs. Los Pibes del Pacará (20) y 7º Pasaje FC vs. Carro Bar El Rey de la Copa (30). En cancha 6º Pasaje, Juveniles del Ampliación Borges vs. Los Pibes de la 109 (20); 6º Pasaje Jrs. vs. Árbol Solo (20) y 6º Pasaje FC vs. La Bañadera (30). Más encuentros En La Loma, Juveniles de Villa Grimanesa vs. La Perú (20); Los Calamares Jrs. vs. Calle 4 Jrs. (20); Calle 4 FC vs. Los Pumas FC (30) y Refrigeración Llanos vs. Los Calamares FC (30). En cancha Chañar, Juveniles de la Bañadera vs. Los Pibes de la 18 (20); Verdulería Chiki vs. San Esteban (20); Carlitos Legui vs. Los Peregrinos (20) y Juveniles del Gas vs. Florería Ema (20). En Villa Grimanesa, KM 49 vs. Estrella del Norte (20); Fiambrería Real vs. Calle 109 (20) y Los Pies Descalzos vs. Los Pibes de Huaico Hondo FC (30). En Pablo VI, Los Pibes del Pasaje Colón vs. El Bajo de Tarapaya (20); Pablo VI Jrs. vs. Triángulo Jrs. (20) y Pablo VI FC vs. Carnes La Hacienda (30). En Autonomía, San Marcos vs. Juan Felipe Ibarra (20); El Nápoli vs. 1º Pasaje (20) y Autonomía vs. Barrio Colón (30). En Santa Rosa, Santa Rosa Jrs. vs. Los Pibes del Pasaje (20); San Telmo vs. Los Milos (20) y Santa Rosa FC vs. La Rifa de Alberto (30). En cancha Tarapaya, Juveniles de Tarapaya vs. Emaús (20); Alma Fuerte vs. La 23 (20) y Gas del Estado vs. La Loma (30). l