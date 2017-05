Se vienen los cuartos de finales del torneo “Blanca de Sánchez”

Hoy 21:38 - CHOYA, Choya (C) El estadio del Tiro Federal de Frías recibirá las emociones del certamen denominado “Blanca Rosa Ramos de Sánchez”, que organiza la Asociación del Fútbol Amateur Friense. El inicio de esta jornada será a las 14. En este caso se producirán los cruces por cuartos de finales. Los partidos de esta instancia serán los que se detallan a continuación: Los Leones vs Mercadito del Valle; El Vasco Carnes vs Bº Oeste; Los Verdes vs. Profesor Véliz y Los Tornillos vs. Autoservicio La More. Los que hacen las veces de locales tienen ventaja deportiva, por lo tanto con solo empatar accederán a la próxima fase que serán las semifinales. Cabe destacar que el representante de Los Tornillos se adueñó de la fase regular al contabilizar 36 unidades. Liga de las Instituciones CHOYA, Choya (C) La octava fecha del campeonato Municipalidad de Frías tendrá como escenario las instalaciones del Parque Municipal de esa ciudad. Esta competencia tiene como ente organizador a la Liga de las Instituciones y ahora se disputará la octava fecha. De acuerdo con lo informado, la cita será mañana a las 14. El fixture es el siguiente: Polideportivo vs. Profesores; Aoma vs. La Bío; Obras vs. Tránsito; Policía vs. Decanos; Social vs. Loma Negra y Salud vs. Comercio. Con relación a los resultados de la fecha anterior se produjeron las siguientes estadísticas: Obras 4, Social 0; Loma 3, Salud 3; Policía 3, Profesores 0; Aoma 5, Comercios 1; Polideportivo 3, Tránsito 1 y Decanos 4, La Bío 3. La tabla de posiciones tiene en lo más alto a los decanos con 14; luego lo siguen La Bío, Comercio y Aoma con 13, entre otros.