La cita del certamen Miguel Patire será en Coinor

Hoy 21:39 - CHOYA, Choya (C) Entre hoy y mañana se pondrá en juego la 11ª fecha del torneo Miguel “Quetupi” Patire que es coordinado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. El estadio será el club Social y Deportivo Coinor. La punta de la zona A está en manos de La Casa del Plomero con 21 y en la B hace lo propio Mercadito Fernando con 26. El programa para esta tarde arrancará desde las 18.30 y se medirán: Mercadito Fernando vs. Estancia El Duende; Tornería Pineda vs. Maxiquiosco Nacho; Los Canarios vs. La Casa del Plomero y Carnicería Tres Hermanos vs. Deportivo Icaño. Mañana a las 12.30 se enfrentarán Panificadora La Deseada vs. M y M Deportes; Veteranos vs. Deportivo Choya Atlético Quirós vs. Panificadora La Suecia y La Mexicana vs. Los Amigos.