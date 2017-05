Vejez y juventud

19/05/2017 - ¡Buen día! “Los jóvenes tienen la tendencia a creer que todo empieza con ellos; los viejos, que todo acaba con ellos”. Esta aguda observación de Legendre explica por qué “la juventud reclama espacio, la vejez tiempo” (André Maurois). Lo que, naturalmente, provoca sus conflictos. Como alguien escribió: “En la juventud deseamos cambiar el mundo; en la vejez quisiéramos cambiar la juventud”. Esto provoca rechazos, o miedo, sobre todo en los ancianos. Lo reconocía un viejito personaje de José Miguel Heredia: “Envejecer no es malo. Lo malo es envejecer antes de tiempo. Es decir, siempre”. Sin embargo, hay también viejitos que aprendieron a envejecer con gracia. Como el famoso padre Lacordaire: “Yo no he envejecido. Sólo he conocido sucesivas juventudes”... Un juvenil anciano de 88 años escribió hace tiempo una bellas reflexiones, llenas de sabiduría vital. Habla precisamente de su fructuosa relación con la juventud: “Al mirar en retrospectiva mis 88 años de vida, puedo ver el lado bueno de la vejez. Tiene algo de bueno si aceptamos lo que nos ha hecho perder: poder, figura, coetáneos... todo lo que ha significado mucho para nosotros. La parte buena es una relación renovada con los jóvenes. Es como si hubiéramos cerrado el círculo en nuestra vida, para empezar de nuevo. Para los jóvenes resulta a veces más fácil hablarnos a nosotros que a la generación que les precede. No hay competencia con los ancianos, y podemos compartir la sabiduría que hayamos obtenidos con los años. En cuanto a nosotros, también nos enteramos de que el saber no llega automáticamente con la edad, como los anillos anuales en el tronco del árbol. Podemos aprender mucho escuchando a los jóvenes, y de esa manera apartar con luz las sombras de la ancianidad”. Esta página confirma al menos la segunda parte de la sentencia escrita por Narosky: “El joven no sabe de ancianidad. El anciano sabe de juventud”...