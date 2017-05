Acusan a un folclorista de golpear a su ex

19/05/2017 -

En las últimas horas se conoció que un cantante folclórico fue acusado de haber agredido físicamente a una joven con la cual tiene un hijo en común. En las redes sociales la hermana de la damnificada realizó una publicación en la que puso una fotografía del folclorista y lo acusó en duros términos de haber golpeado a la supuesta víctima. En el mensaje que acompaña la imagen, la mujer también asegura que el acusado no aporta la manutención para el hijo que tiene con su hermana, e incluso se refiere con palabras amenazantes hacia la actual pareja del acusado. Por su parte, el cantante realizó otra publicación en la red social Facebook, en la que se defendió de las acusaciones. Aseguró que se separó de la hermana de la mujer que lo acusó públicamente porque era una relación conflictiva, que optó por alejarse y que sí puede haber fallado como padre, pero que trató de ayudarlo a su manera. Afirman que nunca la golpeó y que tiene pruebas de los mensajes que la supuesta víctima de las agresiones le enviaba a él en los últimos meses. El folclorista aseguró incluso que fue su ex pareja la que lo atacó, que dañó su auto y que él estaba con su hija –fruto de otra relación- la cual presenció toda la situación de violencia. Hasta anoche no había denuncia formal por el incidente, pero no descartan que la Justicia pueda actuar de oficio.