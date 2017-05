"Va a ser una serie larga"

Fotos TRANQUILIDAD. Duró mantiene la calma, pero sabe que se viene la parte más importante de la competencia.

19/05/2017 -

Olímpico se prepara para la serie de cuartos de final ante Instituto, que comenzará el próximo lunes en el Vicente Rosales. Y su entrenador, Fernando Duró, tiene toda la preparación organizada. "El equipo está bien, hizo todo el trabajo planificado. A partir del miércoles comenzamos un trabajo táctico tanto del equipo como de Instituto. Hoy (por ayer) nos dedicamos más a Instituto y en estos tres días ajustaremos detalles", contó en diálogo con EL LIBERAL.

"Ya hicimos dos sesiones de videos y después haremos el táctico el sábado. En ese sentido estamos ajustando detalles porque nos parece que va a ser una serie dura y larga", agregó el entrenador porteño.

El coach reveló que aún no sabe si podrá contar con el base y capitán Maximiliano Stanic, debido a una lesión en el talón que lo tiene a maltraer. "Stanic no está entrenando, no sabemos si va a jugar, pero están los médicos trabajando con él. Boccia está bien, Lamonte se recuperó, Williams está bien también, así que el único complicado es Stanic", contó al respecto.

Consultado sobre cuánto le preocupa la probable baja de Stanic, fue directo: "No hay mucho análisis, es el base del equipo, el capitán. Si no juega, lo trataremos de hacer como en el partido contra Quimsa, con Lamonte y Buendía. Y esperando que el equipo haga un buen trabajo colectivo como en el clásico".

Justamente sobre Carlos Buendía, el base que llegó hace poco para ocupar la ficha Sub23 que el Negro tenía vacante tras la lesión de Luciano Massarelli, el entrenador dijo estar muy conforme. "Llegó dos días antes y debutó en un clásico. Lo hizo bastante bien porque le falta el 70% del conocimiento del equipo y estamos aprovechando esta semana para que se vaya integrando. Pero estamos conformes y contentos con lo rápido que se adaptó y la personalidad que mostró para jugar el clásico", dijo.

Duró señaló que le preocupa "todo" de Instituto. Es un equipo que ha ganado mucho de visitante, con cuatro importados de gran nivel, con jugadores nacionales que han cumplido su rol. Es un equipo de temer", agregó.

Pero el DT confía en la localía bandeña. "Ojalá sea la localía la diferencia. El apoyo de nuestra gente siempre fue una gran estímulo para nosotros durante toda la temporada y esperemos seguir ganando".