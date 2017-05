Duelos imperdibles para el hockey santiagueño

Fotos DESAFÍOS La dirigencia programó duelos en varias categorías para el deleite de los aficionados.

19/05/2017 -

La dirigencia de la Federación Santiagueña de Hockey sobre césped y pista programó para mañana interesantes partidos del Torneo Apertura 2017 en cancha del Lawn Tennis.

Habrá duelos como para no perdérselos. A continuación se da a conocer el programa de encuentros para la jornada sabatina.

A las 9, en 7ª división, Green Sun va. Athenas HC; 10.20, en 6ª, Athenas HC vs. Tintina HC; 11.30, Seleccionado, Sub 16 vs. Seleccionado de Caballeros Sub 18; 14.30, Mayores, C. Docente vs. C.A. Tostado; 15.30, Mayores, Green Sun vs. Lugus HC; 16.30, Mayores, C.A.C.C vs. Círculo SC; 18, 1º Damas, C. Docente vs. SEHC; 19.30, Mayores, Mishqui Mayu HC vs. C.A. Tostado.

La acción proseguirá el domingo con interesantes duelos en diferentes categorías en la cancha del parque Aguirre.