"En la ruta será él o yo; no dejaré que me ataque, no tengo miedo"

Fotos IMPUTADO. El remisero recuperó la libertad a los minutos de ser detenido y permanecerá así hasta tanto la Cámara de Apelaciones no emita su fallo.

19/05/2017 -

Mientras varias dependencias policiales lo buscaban -tal como lo informó en exclusiva EL LIBERAL- el remisero de la empresa Mitre volvió a interceptar ayer a la docente bandeña cuando circulaba por la ruta 5, con destino a Las Palmitas, junto a su compañero.

Nuevamente, Gladis observaba cómo su ex pareja -en el vehículo que utiliza para trabajar- la seguía mientras ella iba a la escuela a dar sus clases. El nuevo episodio se registró durante la mañana de ayer, pero esta vez el acusado logró atropellar al vehículo en el que se trasladaba.

"No puedo creer que ayer (por el miércoles) hice una denuncia porque quiso matarme en la ruta y hoy (por ayer) nuevamente hace lo mismo. Pero no le tengo miedo y voy a llegar hasta las últimas consecuencias", dijo Gladis al hablar con EL LIBERAL.

La joven docente se presentó en el Centro Judicial para informar el nuevo episodio vivido. Allí se cruzó con el su ex, quien aguardaba a su abogado en el hall del palacio de justicia. Cuando los efectivos advirtieron su presencia lo detuvieron, pero más tarde fue liberado (ver nota aparte).

"Yo no voy a quedarme tranquila. No puedo soportar más. Hace un año que nos separamos y desde entonces me acosa constantemente. No tengo un día de tranquilidad. Lo único que pido es que me deje de molestar", sostuvo la educadora.

Más amenazas

La maestra se mostró firme en su postura y reveló, haciendo referencia a las docentes Leda Raimundi y Lucy Hoyos, asesinadas a manos de remiseros: "Yo no voy a terminar como las otras chicas porque no tengo miedo", enfatizó.

Según contó Gladis, episodios como el que sucedió el miércoles -publicado en exclusiva por este medio-, no es la primera vez que sucede. "Esto es una locura, gente que se cree dueña de la vida de otros. Yo sólo me dedico a trabajar y a mis hijos, no molesto a nadie y pido que no me molesten más. Me cansé de hacer denuncias, exposiciones y no se termina más", refirió.

Gladis, quien espera que los inconvenientes que mantuvo con su ex no le generen problemas en su lugar de trabajo, sostuvo. "Esto perjudica directamente a mi labor, porque hoy no me presenté a trabajar. Yo soy la jefe de hogar y con mi sueldo mantengo a mis hijos, mi casa".

Consultada sobre si teme un nuevo ataque, respondió: "En esa ruta será él o yo. Su hermana me amenazó con hacerlos pagar a mis hijos. Ya tomé las precauciones y mi vida no se paralizará por un hombre que no entiende que la relación se terminó".

Hoy se realizará una audiencia en la que se le impondrán formalmente al remisero las medidas restrictivas, a pedido del Ministerio Público.