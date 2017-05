Chris Cornell, ícono del grunge

19/05/2017 -

Chris Cornell, uno de los pioneros del movimiento grunge, falleció en un hotel de Detroit a los 52 años, dejando tras de sí una carrera que lo llevó a la fama con "Soundgarden", y que puso su nombre y su sello en grupos emblemáticos como "Audioslave" y "Temple of The Dog", además de una destaca trayectoria solista.

"Su esposa, Vicky, y su familia están impactados tras enterarse de su repentina e inesperada muerte. Quisieran agradecer a sus admiradores por su continuo amor y lealtad y pedir que se respete su privacidad en este momento", expresó su agente Brian Bumbery. Al momento de su muerte, el músico se hallaba de gira por EE.UU. presentando su último disco, "Higher Truth", lanzado a fines de 2015, y, según The New York Times, que citó al vocero policial "Dontae Freeman", las fuerzas de seguridad investigan un posible suicidio, tras haber sido encontrado con un lazo en el cuello por un amigo. Nacido en Seattle en 1964, Cornell pasó la secundaria tocando en bandas que hacían covers tan eclécticos como "Sex Pistols" y "Rush", para luego reunirse con el bajista Hiro Yamamoto, el guitarrista Khim Tayil y el baterista Scott Sundquist para formar "Soundgarden" al calor de los inicios del grunge. Vestidos con jeans y camisas leñadoras a cuadros, vestimenta típica de su ciudad natal, con aserraderos en sus costas, se convertiría en moda en metrópolis tan como Nueva York, Los Ángeles y Washington, gracias a hits como "Black Hole Sun", "Spoonman" y "Let Me Down", fenómeno descripto en el documental "Hype!", de Doug Pray.