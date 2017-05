Estuvo en el teatro Colón y en el Gran Rex

19/05/2017 -

Con su imagen en la tapa de las revistas de rock, en 1997 Cornell encaró diferentes proyectos, colaboraciones y, acompañado con una guitarra acústica, inició su carrera en solitario, con la cual llegó el año pasado el Teatro Colón, en un concierto a sala llena que lo obligó a dar otra presentación el Gran Rex. A fines de los 90 se sumó a las colaboraciones del guitarrista y productor ex Queens of The Stone Age, Alain Johannes, con quien lanzó su debut solista, "Euphoria Morning". En 2001 formó "Audioslave".