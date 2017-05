Letras con mensajes llenos de rabia

19/05/2017 -

"En Seattle esa ropa era barata, porque era para los trabajadores, y en las grandes ciudades se vendía en los shoppings cinco o seis veces más cara", explica la cinta de Pray, que repasa la aparición de ese movimiento con grupos como Mad Honey, Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots y Alice In Chains. En su mayoría, estos grupos estaban formados por adolescentes de clase media baja de familias disfuncionales, y traían consigo mensajes desalentadores, llenos de rabia y respuestas hacia el bullying que sufrían varios de ellos, como Kurt Cobain o Jesse Hughes (Eagles of Dead Metal), en el colegio. "Negro agujero del sol, ¿no vendrás y te llevarás la lluvia?", cantaba Cornell en "Black Hole Sun", el primer gran clásico del grupo que lo llevó a encabezar festivales y a dar giras mundiales junto a Guns N’ Roses y Faith No More, además de tocar en la segunda edición del incipiente Lollapalooza.