Jennifer fue filmada borracha

19/05/2017 -

Jennifer Lawrence fue grabada bailando borracha en un boliche de strippers. El hecho ocurrió en el Beverly Hills Club en Viena, Austria, en abril, lugar donde filma "Red Sparrow".

El video fue publicado por Radar Online, quien aseguró que Jennifer intentó bailar en el caño después de haber tomado vodka. Ella, por su parte, realizó su descargo en su cuenta de Facebook. "Era el cumpleaños de una de mis mejores amigas y bajé la guardia y paranoia por un segundo para divertirme. No me voy a disculpar, la pasé increíble esa noche. Eso no es un corpiño, es un top Alexander Wang y no voy a mentir, creo que mi baile es bastante bueno. Incluso sin la fuerza básica’.