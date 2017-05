"Tinelli me usó para la promoción de su programa"

19/05/2017 -

Luego de que Marcelo Tinelli contara a través de Twitter que bajaba a =Fabio "La Mole" Moli del Bailando por un sueño 2017 porque el boxeador sigue defendiendo las carreras de galgos, el ex campeón del certamen de baile cuestionó severamente al conductor.

"Nadie me llamó para avisarme que me bajaban del bailando. Me enteré por las redes sociales. Marcelo y los productores de ‘ShowMatch’ jugaron conmigo", enfatizó el ex pugilista argentino.

"En 2015 hicieron lo mismo, me convocaron y un día antes dijeron que no iba a estar, nunca más me atendieron el teléfono ni me pagaron", recordó en una entrevista realizada por Crónica TV.

Y luego agregó: "Voy a hablar con mi abogado para hacerle juicio a Tinelli. Él me usó para promocionar su programa, nadie estaba hablando del ‘Bailando’ y, con mi tema, tuvo mucha repercusión".

"La Mole" también se acordó de Candelaria Tinelli, quien le pidió a su papá que lo bajara del reality porque ella es miembro de una asociación protectora de animales. "Candelaria tiene una foto montando un caballo y pegándole con una fusta" remarcó.

En 2015 el conductor ya había expulsado al exboxeador por su defensa a las carreras de galgos. Este año Moli fue convocado nuevamente, pero a los pocos días Tinelli anunció que no estaría ya que seguía pensando lo mismo sobre la práctica con perros.

"‘El Chato’ me pidió que le mande un mensaje diciendo que estoy arrepentido de las carreras de galgos para mostrárselo al ‘Cabezón’. Y yo se lo mandé. El Chato armó todo esto", denunció Moli en una entrevista con una radio cordobesa.

"Yo el mensaje se lo mandé a el, pero en los medios seguía manteniendo mi postura. Yo quería reaparecer, estar una sola noche y decirle cara a cara todo a Marcelo. Y él lo sabe, y se cag...", disparó.

"Dejalo, dejalo tranquilo, yo de ésta, te soy honesto, así como me sorprendió que me hubieran llamado, la verdad también le dije a la bailarina ‘no se hagan ilusiones que no llegamos’. Porque lo que hicieron conmigo hoy en el programa ese de televisión no tiene gollete. Salió la mujer de Doman a tirarme con todo", aseguró "La Mole" en un audio enviado al programa televisivo "Confrontados".

Y arremetió: "Yo no entiendo más nada cómo puede haber tanta maldad, bo... ¡Tanta maldad! Porque ningún periodista vino a mi casa a ver a mis perros. Ni uno, ¡¿cómo puede haber tanta maldad?! Pero bueno, la vida continúa, mi loco. Son trabas del camino, son traspiés, pero la mente mía sigue siendo positiva y fuerte y voy a seguir pegándole para adelante".

"Yo nunca estuve imputado por la Justicia y nunca me vieron pegarle o maltratar a un perro. ¿Esta gente está convencido de que soy un asesino? ¿Cómo puede ser? No entiendo más nada. ¿Cuándo me vieron maltratar a un perro? Que vayan a la Justicia. No entiendo más nada", dijo.

Discriminado

En tanto, al ser consultado por Clarín, dijo: "Es gracioso Tinelli. Dice que ‘pensó que yo iba a cambiar’ o que ‘yo tenía que reflexionar’. Al menos hubiera tenido una charla conmigo y me lo hubiera aclarado. Cuando me convocaron, en ningún momento me aclararon que tenía que reflexionar sobre algo. Me hubiera preguntado directamente Tinelli qué es lo que pensaba del tema de los perros. Además me la veía venir. Tinelli hace esto de bajarme porque se ca..."

"Me siento usado, me siento discriminado", expresó le cordobés, quien además, considera este despido como una injusticia.