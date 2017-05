Ritó, dolida por su exclusión

19/05/2017 -

María Eugenia Ritó habló sobre su ausencia en el Bailando luego de que el "Chato" Prada decidiera no convocarla y así darle prioridad a su rehabilitación. "Es como que te digan que vas a conducir el programa y que de repente te digan que no", expresó la ex vedette. "Tenía muchas ganas de estar. Fue un baldazo de agua fría. El año pasado, que estuve muy mal, me llamó Carmen Barbieri para sus obras y yo lloré mucho porque sabía que no estaba bien como para estar", remarcó.