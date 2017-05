Críticas a Candelaria por hacer equitación

19/05/2017 -

Candelaria Tinelli, ferviente defensora de los animales, celebró la decisión de su padre y le agradeció desde su cuenta de Twitter. Pero, una de sus seguidoras recordó que ella solía practicar equitación y le hizo un "planteo moral" en tono irónico: "¿Sabías que los caballos sufren cuando hacen equitación, jugando al polo, corriendo carreras? ¡Ah, claro! Eso es muy élite. No al maltrato". Tras recibir esta crítica, la diseñadora realizó un largo descargo explicando su postura sobre esta cuestión: "Claro que lo sé. No estoy a favor de hecho. Ojala algún día haya una LEY de prohibición, como la de las carreras de galgos. "Me hace gracia que manden fotos mías de cuando tenía 15 años literal, haciendo equitación".