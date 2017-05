"Darío mordió la mano de quien le dio de comer, mi madre crió a su hija"

19/05/2017 -

Los días pasan y nada se sabe de Daiana Abigaíl Garnica -la adolescente de 17 años residente en Alderetes, que salió de su casa el pasado 6 de mayo y nunca más regresó- pero su familia espera que la menor aparezca sana y salva.

"No perdemos las esperanzas, Dios nos da fuerzas para seguir y no desfallecer, su misericordia nos mantiene en pie y esperamos que Daiana regrese y todo esto se termine", explicó Sonia, una de las hermana de la adolescente al hablar en exclusiva con EL LIBERAL.

Mientras 170 efectivos de Gendarmería Nacional se suman a la búsqueda de la policía tucumana, sus familiares también "rastrean" a la menor. "Mi hermana salió de mi casa para volver. Ella no tenía problemas con mis padres como para irse. Tampoco creemos que se haya ido con algún novio, porque no llevó su celular. Ella salió con Darío y no volvió más", manifestó categóricamente la joven.

Según estima Sonia, el santiagueño "Darío la sacó de mi casa aprovechando que ella confiaba en él. La sacó para entregarla con alguien o llevarla a algún lugar. Él tiene que saber dónde está. No creo que él la haya atacado porque mi hermana se habría defendido y él tendría que estar lastimado".

Al ser consultada sobre la relación que existían entre el santiagueño y su familia, la joven tucumana expresó: "El ya estaba en el asentamiento cuando mis padres llegaron a ese lugar. Tenía a cargo sus dos hijos, iba a mi casa y charlaba con mi papá, mi mamá le invitaba mates".

Sonia reveló que la hija de Darío fue criada por su mamá: "La nena la seguía mucho a mi mamá, ella la bañaba, le daba de comer por muchos años hasta que él se estableció económicamente y después se la llevó".

Consultado sobre la supuesta culpabilidad del principal sospechoso, la joven sostuvo: "Yo no creo que haya actuado solo, él simplemente fue el entregador, no sé por qué hizo algo así. No entiendo por qué hay gente con tanta maldad, él mordió la mano de quien le dio de comer".

La hermana de Daiana reveló que está conforme con el trabajo de la policía, pero espera que hagan algo para que la adolescente aparezca con vida. "Confío en que regresará a casa y todo esto se terminará. Le pido a la gente que nos ayude y nos avisen si saben algo de ella, que se comuniquen con mi número (381-349-1036) para que esta tortura se termine", finalizó.