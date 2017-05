El apertura de cestobol sigue con dos partidos

Fotos ACCIÓN. Hoy habrá encuentros en Infantiles y Cadetes.

19/05/2017 -

La Federación Santiagueña de Cestobol pondrá en escena hoy dos duelos por el Apertura "Mele" Buxeda. En Quimsa a las 20.30 jugarán el local ante Central Córdoba en Infantiles; mientras que en Estudiantes, el dueño de casa recibirá a Judiciales en Cadetes.

Mañana en Judiciales, a las 15.30 jugará el anfitrión ante Mitre, en Mayores. En cancha de Güemes, el conjunto "gaucho" jugará con Defensores del Sud Celeste en Mayores. Y el domingo en Villa Mercedes: a las 10 en Mini: Estudiantes vs. C. Córdoba; 11, Quimsa vs. Mitre y a las 12, Def. del Sud vs. Güemes. 15.30, C. Córdoba vs. Estudiantes, en Mayores.