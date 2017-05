"Vi afuera de la casa las huellas de un auto; y adentro, mucha sangre"

Fotos CLAVE. El adolescente arribó a las siete de la mañana. Entre las 13 y 14.30 recreó la pesadilla de su hermana.

"Llegué a casa; afuera lloraba mi sobrinita; había huellas de un auto y dentro alcancé a ver mucha sangre y a Teresa en la cama..."

Ante la fiscal Aída Farrán Serlé, defensora oficial, Eva Valev de Jensen, psicólogos y otros profesionales, ayer declaró el hermano adolescente de Teresa Lobato, de Toro Pozo.

El muchacho, sobre el 28 de abril recordó: "Llegué como a las 18; afuera lloraba mi sobrina, y me dijo: ‘No me quiere hacer leche la Tere". Ella no llamaba mamá a la víctima, sino Tere.

El joven recordó: "Lloraba porque tenía hambre. Me paré en la entrada de la casa y vi a mi hermana en la cama. En toda la casa, mucha, mucha sangre".

"Mucho miedo"

Reconoció: "Tuve miedo. La cargué a la chiquita en la moto y me fui". Precisó que fue todo lo que vio. "Y no sabía que estaba muerta", aclaró.

Al recrear lo que conocía de la joven madre de 19 años, Enrique manifestó que supo de sus sms "con el colombiano. Yo le robé fotos a ella por Bluetooh y se las mandé a mi mami".

Ahondó que generalmente "ella estaba sola con la chiquita. Yo iba a su casa por las tardes para acompañarla; así no estaban solas de noche..."

También reconoció que en ciertas ocasiones "la visitaban amigos", pero el chico no se atrevió a catalogar cuál era el vínculo con ella.

"El celular"

En su diálogo con los funcionarios, el adolescente añadió que solía "pedirle prestado el celular" a la malograda víctima.

"Le ponía mi chip y así podía mandarles sms a mis amigos", profundizó.

"Ella también tenía otros chips; los sacaba cuando me daba el celular para que le cargue en Los Telares", explicó el jovencito a los investigadores.