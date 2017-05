"Los dueños querían desalojarla de la casa", afirmó la madre de la joven

Fotos ANGUSTIA La mujer intenta lucir fuerte, pero ayer se quebró

"Este fin de semana no podré prenderle velas al Señor de la Paciencia; me duele mucho que a 20 días, aún no sé quién mató a mi hija". Rosalba Lobato dijo ayer que el Señor de la Paciencia "es un santo muy querido en Los Telares y por quien habrá fiesta en el pueblo. Eso es lo que necesito hoy, paciencia", juzgó.

Más de una hora y media declaró en la causa. "Para mí los sospechosos son gente cercana; sé que querían sacarla a mi hija de la casa, desalojarla". Para Rosalva, "todo es raro. Pensé que rápido iban a agarrar y guardar al que hizo esto".

"Era muy calladita"

Al recordar a su hija, resaltó: "Era una hija muy calladita y solitaria. Ese día le envié un sms que no me respondió. Le preguntaba sobre la comida que iba a hacer", resaltó.

Consultada sobre su yerno (Gustavo Cejas), Rosalba manifestó: "Estoy tranquila porque él no va a sacar ni quemar las cosas de mi hija al menos por un año", dijo. "Necesito ver a mi nietita; ojalá él me deje tenerla también. Es lo único que me queda de mi hija", acotó.

"No puedo creer esto. Lo que le hicieron a una hija que no la voy a tener nunca más", enfatizó a los periodistas, sin lograr contener las lágrimas.