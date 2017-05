Se suspendió la cuarta fecha del torneo “Eduardo Ibarra”

Hoy 11:12 -

LORETO, Loreto (c) Por cuestiones climáticas los partidos pertenecientes a la cuarta fecha del torneo que debían disputarse el pasado sábado, no se jugaron, la fecha quedó congelada, por lo que la A.F.A.L. (Asociación de Futbolistas Amateurs Loretanos) decidió pasar a disputar la fecha número cinco.

Mañana a partir de las 12.30 en las instalaciones del club Juan Bautista Alberdi se dará comienzo a la quinta fecha de este torneo, comenzarán la jornada el club Colonia vs. Barrio Libertad, luego 48 Viviendas vs. C.S.D.B.O; Esquineros vs. Remanso; Zona Roja vs. Mechero; Barrio Oeste vs. Newbery; Avenida vs. Palermo; Caritas vs. Albañiles; Pinchas vs. Bushcas; Defensores Libertad vs. San Esteban; cerrarán la fecha el club Alberdi vs. Alma y Vida.

Para recordar: La fecha (tercera fecha) terminó con los siguientes resultados: Defensores de Libertad 0, Albañiles 0; Alberdi 0, Bushcas 1; Colonia 0, San Esteban 1; 48 Viviendas 2, Alma y Vida 0; Esquineros 4, Barrio Libertad 0; Zona Roja 0, Club Social y Deportivo Barrio Oeste 0; Barrio Oeste 1, Remanso 0; Avenida 0, Mechero 0; Caritas 0, Newbery 0; Pinchas 1, Palermo 2.