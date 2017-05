Fotos “No estoy dejando al Sevilla por otro club”

20/05/2017 -

El director técnico santafesino Jorge Sampaoli admitió que no está dejando al Sevilla por otro club, sino por su selección, en el primer reconocimiento público de que sería el futuro entrenador de la Argentina, a horas de conocerse la nómina de futbolistas citados para jugar dos amistosos en Australia, el primero ante Brasil y el siguiente frente a Singapur. ‘No estoy dejando al Sevilla por otro club, estoy dejando al Sevilla, si se da, por mi selección. Es un cambio vinculado con el corazón por mi país’, lanzó Sampaoli, nacido en Casilda, hace 57 años, en la conferencia de prensa que ofreció antes del partido frente al Osasuna por la última fecha de la Liga española de primera división. Si bien Sampaoli aún no admitió que será el director técnico de la Argentina en reemplazo del despedido Edgardo ‘Patón’ Bauza, es un secreto a voces que ya tiene todo cerrado con la AFA. ‘Tengo un contrato con el Sevilla que lo resolverá la AFA. Siempre me manejé con mucha claridad y la gente del club está al tanto de todo’, añadió Sampaoli, según consignaron la agencia de noticias EFE y el periódico deportivo Marca. ‘El proyecto del Sevilla era muy ilusionante y pudimos desarrollar parte de lo que pretendíamos. El proyecto era llevarlo a pelar la Liga en el segundo año, pero surgió esto’, comentó.