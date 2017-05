Fotos Lanzini: “Hoy estoy más maduro”

Manuel Lanzini es una de las sorpresas en la primera lista que se dio a conocer de Jorge Sampaoli. ‘Me gusta la idea de Sampaoli, es un técnico al que le gusta el fútbol’, admitió el ex River y dijo que ‘ tenía la ilusión de ser convocado por cómo estaba jugando’. ‘Nadie me llamó oficialmente, me fui enterando por los medios y mi representante’, señaló el jugador del West Ham, ya que la lista fue dada y, en teoría, no por Sampaoli. ‘Hoy estoy más maduro y con más personalidad, he logrado una estabilidad’ y en cuanto al juego declaró estar ‘jugando más de extremo por la izquierda que de enganche’.