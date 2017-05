Fotos Walter Perazzo no citó a Llama ni a Penco

20/05/2017 -

El entrenador de Aldosivi, Walter Perazzo, decidió no convocar al volante Cristian Llama ni al delantero Sebastián Penco para visitar mañana a San Lorenzo. Llama y Penco, titulares el sábado último en la derrota en Bahía Blanca ante Olimpo por 2 a 0, no fueron tenidos en cuenta por Perazzo y no viajarán hoy con la delegación a Buenos Aires. Por Llama ingresará Leandro Sosa Otermín y por Penco lo hará Nicolás Miracco. Perazzo dispondría otras tres variantes en el equipo titular: Matías Vega por Pablo Campodónico en el arco, Nahuel Yeri por Pablo Lugüercio y Antonio Medina por Gastón Díaz. De este modo, Aldosivi formaría con Vega; Ismael Quilez, Alan Alegre, Jonathan Galván y Franco Canever; Yeri, Roberto Brum, Sosa Otermín y Neri Bandiera; Medina y Miracco. Completarán la delegación Campodónico, Arias, Navarro, Díaz, Acosta, Pájaro, Lugüercio y Benedetti.