"Este plantel no da ningún partido por perdido"

El mediocampista de San Lorenzo Fernando Belluschi destacó que el plantel ‘nunca deja de pelear’ y por eso logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y se mantiene expectante en el torneo local en la lucha por el título. ‘Este plantel no da ningún partido por perdido y nunca deja de pelear. Es un mérito de todos y no bajamos los brazos’, señaló Belluschi en la conferencia de prensa que brindó en el Nuevo Gasómetro. Belluschi indicó que están ‘contentos’ porque lograron el objetivo con la angustiosa clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores con el triunfo sobre la hora como local ante Flamengo de Brasil, que quedó eliminado, por 2 a 1. ‘Escuchamos las críticas, pero estuvimos tranquilos porque sabíamos que podíamos pelear, nunca bajamos los br a zos . Es t amos confiados’, precisó Belluschi. E l e x v o l a n t e d e Newell’s y River admitió que el éxito ante el conjunto carioca produjo ‘un desgaste’ tanto en lo físico como mental, pero ya están ‘preparados’ para el próximo domingo de cara al choque en el Nuevo Gasómetro ante Aldosivi de Mar del Plata por la 25ta. fecha del torneo local. El presente Por último, Belluschi, quien padece una molestia en el tobillo derecho y se entrenó de manera diferenciada junto con Néstor Ortigoza, aceptó que no está en su mejor momento futbolístico y que la lesión influye ‘un poco’ para que no pueda desarrollar su actividad en plenitud. ‘Influye un poco porque el tobillo es un lugar incómodo que no te deja sentir confiado y la lesión me perjudicó en no haber hecho una buena pretemporada. La lesión influye cuando recibo un golpe, pero en lo físico podría estar mejor. No es una excusa y tengo que dar el máximo’, indicó Belluschi quien precisó que el entrenador Diego Aguirre decidirá su continuidad en el equipo con vistas al partido ante Aldosivi.