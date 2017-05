Fotos Cocca confía en sus jugadores y respaldó a Agustín Orión

20/05/2017

El DT de Racing Club, Diego Cocca, remarcó ayer que su equipo tendrá "el desafío de levantarse de la derrota en el clásico" con Independiente cuando visite el domingo a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la 25ta. fecha del Campeonato de Primera División. Pese al traspié en el estadio Libertadores de América, la jornada pasada, el entrenador expresó su intención de "bancar este equipo y su idea" por la "buena predisposición y voluntad" mostrada por sus jugadores. "Ahora es cuando más fuertes tenemos que estar. Este mal momento lo tenemos que pasar todos juntos", asumió el técnico que ya podrá contar con los recuperados Marcos Acuña y Leandro Grimi. En efecto, intentará alinear desde el comienzo a Acuña al considerarlo "muy importante" para el funcionamiento del equipo y contará con Grimi entre los concentrados, pero no desde el inicio debido a que espera que "tenga más fútbol" luego de superar una lesión de ligamentos. De cara al encuentro con Rosario Central, Racing formará con Agustín Orión; Gastón Díaz, Miguel Barbieri, Sergio Vittor y Emmanuel Insúa; Diego Gonzalez, Ezequiel Videla, Luciano Aued y Marcos Acuña o Maximiliano Cuadra; Gustavo Bou y Lisandro López. La derrota con Independiente trajo sus consecuencias durante la semana como la aparición de un cartel en una calle aledaña al estadio mostrando disconformidad por el rendimiento del arquero Agustín Orión. Cocca salió rápidamente al cruce manifestando su apoyo: "Agustín es el arquero y seguirá siéndolo". Por su parte, sobre el caso de Brian Fernández, quien emigró a préstamo a Sarmiento de Junín por seis partidos, el DT de Racing se mostró tranquilo por "haber hecho todo en lo humano y en lo profesional para ayudarlo". "Ojalá aproveche la nueva oportunidad que le da el fútbol y la vida", deseó para el delantero, que estuvo un año y medio suspendido por doping, y marchó de Racing por incumplimiento de algunas normas del plantel. El plantel de Racing volverá a entrenarse hoy por la mañana en Avellaneda a puertas cerradas para almorzar y luego partirá a Rosario para el partido del domingo. No hay pedido Ante los rumores de una salida de Orión, el presidente de Racing, Víctor Blanco, contó que no es un puesto a reforzar por el DT, por ahora. Será clave su final de torneo. Hoy nadie en Racing puede garantizar que Agustín Orión tendrá el buzo puesto después de junio. "Diego Cocca no me pidió un arquero", aclaró el presidente de la Academia en diálogo con Fox Sports. Aunque también dejó una puertita abierta respecto de lo que ocurrirá después una vez terminado el semestre. "Cada seis meses hacemos análisis de todos los jugadores y cuando termine este torneo lo volveremos a hacer", dijo Blanco sobre la chance de que Orión no siga. Pero agregó: "Tiene contrato hasta junio de 2018".