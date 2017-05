Fotos Gallardo planea repetir el equipo del Superclásico

20/05/2017 -

El plantel de River regresó ayer por la tarde desde Perú, donde el jueves se garantizó el primer puesto del grupo 3 de la Copa Libertadores de América con un triunfo 3-2 sobre Melgar, en Arequipa, y hoy volverá a entrenarse en el predio del club en Ezeiza, de cara al partido del lunes ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por la vigésima quinta fecha del torneo de fútbol de Primera División. Aunque el entrenador Marcelo Gallardo recién lo confirmará en la práctica de hoy por la tarde, se estima que el equipo que jugará ante el "Lobo" platense será el mismo que viene de ganarle el Superclásico a Boca Juniors en la Bombonera, 3 a 1, resultado que relanzó las aspiraciones de River para pelear también el título local. La única modificación sería el ingreso de Camilo Mayada en lugar de Milton Casco en el lateral izquierdo, una variante que Gallardo debió realizar a poco de iniciarse el Superclásico por una lesión del ex defensor de Newell’s Old Boys. Los 11 serían entonces: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Mayada; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez; Lucas Alario y Sebastián Driussi. Alario y Moreira, que fueron sancionados por acumulación de amonestaciones, podrán jugar con la aplicación del artículo 225 por los futbolistas que River Plate tiene en el seleccionado sub 20 que participa del Mundial de Corea del Sur. El jueves, en Perú, Gallardo presentó una formación alternativa y permitió el descanso para la mayoría de los habituales titulares, de los que solo jugaron de entrada Alario (hoy convocado al seleccionado nacional junto con Maidana y "Nacho" Fernández), Batalla y Moreira. A esta lista se agrega también Mayada, que a partir de la lesión de Casco apunta para asegurarse un lugar entre los 11 "de memoria". R iver suma 45 unidades y, con un partido menos (tiene pendiente el choque con Atlético Tucumán por la vigésimo segunda fecha), se ubica a cuatro de Boca, único líder. En la Libertadores, en tanto, ya se aseguró el primer puesto del grupo 3, lo que le garantiza enfrentarse en octavos de final con uno de los equipos que terminen segundos (los cruces serán sorteados) y cerrar la serie en su estadio Monumental. Seguidilla Afianzado en la Copa, River se lanzó de lleno a la caza del líder Boca en el torneo doméstico. Pero para seguir fuerte en los dos frentes, el equipo de Marcelo Gallardo deberá sortear con éxito una importante seguidilla de ocho partidos en treinta y siete días. El primer encuentro es el mencionado ante Gimnasia, de pasado mañana en el Bosque. El jueves 25 de mayo, el "Millo" cerrará su participación en la fase de grupos de la Libertadores, ante Independiente Medellín de Colombia, en el Monumental. El domingo 28, también en Núñez, enfrentará a Rosario Central. El miércoles 7 de junio debería enfrentar a Racing, aunque está en duda por la cercanía del partido de la selección. El domingo 11 de junio es el juego de la 22ª fecha ante Atlético Tucumán, de visitante. El fin de semana del 17 al 18 de junio recibirá a Aldosivi y el siguiente cierra con Colón.