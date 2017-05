Posse rescató la obra y pidió trabajar con profesionalidad

20/05/2017 -

El edil del PRO, Rodrigo Posse, se mostró "contento por la inauguración del nuevo Concejo", pero señaló que "los edificios no tienen importancia si adentro no se trabaja como corresponde". "Vamos a seguir cooperando", indicó. Agregó no obstante: "Esperemos que entiendan que no somos oposición sino una alternativa". Destacó que la obra representa un progreso, pero que también debe construirse el Boletín Oficial Municipal.