Hay dos fechas probables para las elecciones locales

20/05/2017 -

Sobre la fecha en la que se va a convocar a elecciones provinciales, dijo que hay dos posibilidades, o bien que sean el 22 de octubre junto con las generales (nacionales) o bien, un mes antes, aproximadamente. "Hasta el 13 de agosto (cuando se vota en las Paso) no va a estar definido por parte del Ejecutivo, a partir de allí pueden darse estas dos posibilidades. Así que las fuerzas políticas tenemos las previsión de saber que esas son las elecciones que vamos a tener, no va a haber sorpresas, y si esta pregunta me la hubieran hecho hace un año, hubiera respondido lo mismo, y dije exactamente lo mismo", expresó el senador.