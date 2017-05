Fotos Zamora y el pedido para que sea candidato a gobernador: “Es un halago, pero aún no se discutió”

20/05/2017 -

En un año electoral estratégico para el país, pero sobre todo para Santiago del Estero que junto con Corrientes son las únicas provincias que elegirán gobernador en 2017, el principal referente del Frente Cívico, Gerardo Zamora, remarcó que estas elecciones "serán un plebiscito" de la gestión provincial. Además, consultado por los carteles de los militantes que se agolparon frente al Concejo Deliberante en cuyas leyendas se leían "Zamora gobernador 2017" dijo que se sentía "halagado" y que lo tomaba como un compromiso, aunque señaló que aún no se están hablando de candidaturas. El vicepresidente primero del Senado de la Nación fue el invitado especial que tuvo el acto de inauguración del Concejo Deliberante de la ciudad capital en la que el intendente Hugo Infante brindó su mensaje anual. Abordado periodísticamente por EL LI BERAL , Zamora se explayó sobre varios temas que hacen al ámbito electoral. "Entramos en junio en uno de los plazos más importantes del calendario y es que el 24 de junio todos los frentes y alianzas y partidos políticos tenemos que presentar los precandidatos (para las Paso del 13 de agosto). No puedo decir qué mecanismo o quiénes podrían ser porque en el Frente Cívico estamos aún en una etapa de encuentros con los sectores, reuniones, buscando escuchar a todos los dirigentes de todos los sectores y de la provincia". Dentro de poco vamos a terminar esta etapa, permanentemente estamos llevando nuestra palabra hacia dentro del Frente cívico y receptando las ideas y cuáles pueden ser estas cosas que van a confluir en determinadas candidaturas". Recordó en tal sentido, que se renuevan tres legisladores nacionales en Santiago del Estero y subrayó que "los tres son de nuestro espacio político". "Trataremos de llevar a los mejores hombres y mujeres y por supuesto como decimos, lo nuestro es un proyecto político no una alianza electoral, no digo que tengan importancia los candidatos, pero las candidaturas son parte de un proyecto político y es lo que plebiscitamos" "Siempre lo digo, cada vez que hay una elección todo lo que hacemos lo plebiscitamos en las urnas", recalcó. Si bien es una elección nacional, son las provincias las que eligen sus representantes, y como está conformado el mapa electoral nacional, cada provincia realiza alianzas muy especiales y las propuestas son muy provinciales; y si a eso agregamos que se elige en Santiago al próximo gobierno y la Legislatura, más de 130 comisiones municipales y dos intendencias por los próximos cuatro años, la verdad que es una elección muy provincial que vamos a tener. Todo esto lo estamos debatiendo. Al requerírsele un pronunciamiento sobre los carteles que pedían por su candidatura a gobernador, Zamora respondió: "Es una posibilidad, un compromiso, pero no está discutido. Primero hay que elegir a los diputados nacionales y después vamos a trabajar pensando en las elecciones a gobernador". "En lo personal -manifestó- me siento muy halagado de las fuerzas que componen el Frente Cívico por Santiago por el apoyo que pueda tener yo como referente, como un posible candidato, pero hemos demostrado cuando la urgencia así lo decidió y tuvimos que volver a convocar elecciones allá por 2013 después de las elecciones fallidas, que este es un proyecto político, y que no cambió absolutamente nada en términos de proyecto a la hora de gestionar", rescató sobre los comicios que ungieron a su esposa, Claudia de Zamora, como mandataria. "Y la verdad que la gobernadora está llevando adelante su gestión como parte de un proyecto político que ella misma dijo en aquel momento en el que se convertía en candidata sin siquiera pedirlo, ni pelearlo políticamente, ni aspirarlo en términos de vocación, que era la garantía de aquella continuidad", rememoró. "Y demostramos que somos un proyecto político, y cualquier proyecto político es una garantía para la ciudadanía porque únicamente desde la política se pueden tomar decisiones a favor de la mayoría. Eso es el Frente Cívico por Santiago", sentenció.