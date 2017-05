"Esto no me lo esperaba"

Fotos NOTABLE. El santiagueño Gabriel Deck fue elegido como el mejor jugador nacional de la liga 2016/17.

20/05/2017 -

Gabriel Deck está teniendo una temporada notable y ayer fue elegido por la prensa especializada como el mejor jugador nacional de la Liga Nacional 2016/17. De esta manera, el oriundo de Colonia Dora fue consagrado como uno de los mejores jugadores en un año soñado para él, en el que incluso es seguido por varios equipos de la NBA.

Anoche, Deck dialogó en exclusiva con EL LIBERAL y confesó que el premio lo tomó por sorpresa.

"No esperaba este premio. Estuve buena parte de la liga lesionado y no pensaba que me podía llegar a tocar ganar algo. Estoy agradecido a todos los que me votaron para que gane este premio. Es para mí un premio al esfuerzo que uno hace día a día. Es también de mis compañeros y del cuerpo técnico, porque sin ellos para mí ganar esto sería imposible", señaló "Tortuga".

Seguidamente, Deck se refirió al presente de San Lorenzo (1º de la general en la fase regular) y también contó cómo fue su adaptación. "Al principio me costó mucho adaptarme a la ciudad. Conocía ya a muchos de mis compañeros. Se me hizo fácil en ese sentido. Se me complicó más acostumbrarme a esta ciudad que es tan grande y que nada tiene que ver con Santiago. Con el pasar del tiempo me fui adaptando, gracias al apoyo de mi familia, de mi novia que vino a acompañarme y de mis compañeros. En lo basquetbolístico me costó menos. Encontramos la química de juego".

El santiagueño fue observado por gente ligada a la NBA y al respecto, dijo. "Es cierto que vinieron a ‘scoutear’ a varios jugadores. Están mirando como lo hacen en todas partes del mundo. En lo personal, es un agasajo que me hayan venido a ver, pero a mí eso no me mueve el piso. Yo estoy tranquilo, tratando de hacer mi trabajo todos los días. Lo que digan, no me cambia nada. No tuve ningún contacto formal con gente de la NBA".

"Agradezco a toda mi familia, a mi novia, a todos mis amigos, al club y a mis compañeros por el apoyo que siempre recibo de ellos. Estoy feliz. Sin ellos sería imposible todo esto", cerró Gabriel Deck.