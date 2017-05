Barajar y dar de nuevo

Fotos RECALCULANDO. Mitre quedó sin chances de alcanzar el primer ascenso a la B Nacional y ahora se juega un pleno en búsqueda del otro que queda.

20/05/2017 -

Diez días le duró a Mitre la ilusión de alcanzar el primer ascenso a la B Nacional. El domingo 7 de mayo el sueño parecía estar más vivo que nunca, luego del triunfo por 3 a 1 ante Gimnasia y Tiro de Salta, como local, en el inicio del Pentagonal. Pero el miércoles 17, también en casa, quedó sepultada la esperanza con el 2-3 ante Gimnasia de Mendoza. Claro, en el medio, el Auri perdió 3-1 con Agropecuario, en Carlos Casares.

Al mini torneo le quedan dos fechas: la que se jugará pasado mañana, en la que el equipo de Arnaldo Sialle tendrá jornada libre, y la última, en la que Mitre visitará a Unión de Sunchales. Pero ya sin chances por el primer ascenso, la cabeza empieza a pensar en el segundo y último intento que queda para esta temporada.

¿Cómo será el camino de Mitre para llegar a la B Nacional? Lo primero que hay que saber es que el Aurinegro ingresará en la quinta etapa (actualmente se está jugando la tercera, en forma paralela al pentagonal), que estará integrada por ocho equipos. Y desde allí el Aurinegro deberá sortear tres cruces eliminatorios, a doble partido, para alcanzar el objetivo.

Serán seis partidos en los que no habrá margen de error. Ahora, Mitre apuesta al todo o nada a esas "seis finales"

Los nuevos rivales

La cuarta etapa ya conoció ayer a sus dos primeros clasificados: Juventud Antoniana de Salta (eliminó a Deportivo Madryn) y Cipolletti de Río Negro (dejó en el camino a Sportivo Las Parejas).

Hoy se conocerán los otros seis equipos, que saldrán de los siguientes duelos: 11, Sportivo Patria de Formosa (0) vs. Gutiérrez de Mendoza (2); 16, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (0) vs. Guaraní Antonio Franco de Posadas (1); Unión Villa Krause de San Juan (1) vs. Altos Hornos Zapla de Jujuy (2); Villa Mitre de Bahía Blanca (2) vs. Alvarado de Mar del Plata (0); Unión Aconquija de Catamarca (0) vs. Chaco For Ever de Resistencia (1) y 21, Sarmiento de Resistencia (1) vs. Sportivo Belgrano de San Francisco (1).

En la cuarta etapa, los seis equipos que se unan a Antoniana y Cipolletti se eliminarán para quedar cuatro, que serán los que se juntarán con los cuatro eliminados del Pentagonal Final. Será importante la posición final que ocupe el Aurinegro para el cruce que le toque. En la primera serie, la de cuartos de final (quinta etapa), el equipo de Sialle jugará el primer partido como visitante y cerrará la serie en Roca y Tres de Febrero. Y será ante un rival proveniente de la cuarta etapa de la Reválida. En caso de pasar, recién en la sexta etapa (semi) podría cruzarse con algún rival que enfrentó en el Pentagonal. Barajar y dar de nuevo, para que las cartas queden echadas sobre la mesa.