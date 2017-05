Conceden la excarcelación extraordinaria al gendarme acusado de balear a un joven

Fotos LIBERADO. La Dra. Roxana Menini consideró que no existen peligros procesales y dejó en libertad al efectivo.

20/05/2017 -

La Justicia bandeña concedió el beneficio de la excarcelación extraordinaria al gendarme acusado de balear por la espalada a un adolescente, cuando se encontraba realizando un trabajo de investigación junto con una colega en el barrio Finca de Ramos.

Minutos después de las 11.15 se celebró una audiencia, donde el Dr. Juan Alende -representante del Ministerio Público y a cargo de la investigación- solicitó que se convalide la aprehensión del imputado y se ordene la detención del acusado.

El fiscal manifestó ante la jueza de Control y Garantías -Dra. Roxana Menini- cómo sucedieron los hechos durante la mañana del domingo 14, cuando la víctima Lucas Domínguez (19) ingresó con una grave lesión al Centro de Salud Banda.

El Dr. Alende, además, mostró las evidencias con las que cuenta y solicitó que el acusado continúe detenido hasta tanto la investigación avance. Mientras tanto la Dra. Carina Ruiz -abogada del gendarme- solicitó la excarcelación extraordinaria. La letrada manifestó que se trató de un hecho en legítima defensa, ya que el acusado se encontraba en un barrio peligroso, en un sector de riesgo junto con su colega cuando fueron abordados por los hermanos Domínguez, quienes los habrían asaltado. La Dra. Ruiz presentó a la jueza la documentación que acredita que los efectivos se encontraban en la zona realizando trabajos investigativos a pedido del Juzgado Federal de San Isidro. Además, sostuvo que su cliente goza de una excelente reputación y no tiene antecedentes penales. Para la defensa del uniformado no existen riesgos ya que si bien su cliente es oriundo de Formosa su domicilio actual es en la base de Gendarmería Nacional ubicada en ciudad capital por lo que no existe el peligro de fuga. La magistrada escuchó el relato de las partes involucradas y ordenó hacer lugar al pedido de excarcelación, pero impuso una serie de medidas al efectivo.