Tras una década, volvió a brotar agua de la vertiente de Sumampa Viejo

Fotos ÍCONOS. La noticia genera esperanza de que otros sitios emblemáticos como Cantamampa, Santa Ana, Arroyo Roldán, entre otros.

20/05/2017 -

La comunidad de Sumampa y los descendientes de estas tierras del sur santiagueños desbordaron de felicidad a través de las redes sociales al enterarse mediante un posteo del docente Mauricio Villarroel de un excelente indicio: "Buena noticia gente! Volvió a brotar el agua en la vertiente de Sumampa Viejo. Tenemos que proteger ese ojo de agua con un cerco para que no entren animales, así la vemos correr nuevamente".

Las eufóricas palabras de Villarroel, quien también es guía de turismo, investigador de la historia de este pueblo y de la región, rápidamente fueron respondidas por decenas de sus contactos, la mayoría de ellos sumampeños y pobladores u originarios de esta zona, y fueron compartidas medio centenar de veces además de recibir más de cien "Me gusta", "Me encanta" y "Me asombra", de la popular red social Facebook.

Villarroel explicó que este fenómeno "tiene que ver con el milímetraje de lluvias, es poco lo que sale, pero estaba seca desde hace más de 10 años".

Luego señaló que la novedad "es importante porque este curso de agua le dio el nombre a nuestra ciudad. Sumampa en lengua quichua y sanavirona quiere decir hermosa vertiente".

Por último, se esperanzó: "Hay que ver si está pasando sólo en Sumampa o en las otras vertientes que se secaron: Cantámampa, Santa Ana, Arroyo Roldán, etcétera", aunque anticipó que no será fácil determinarlo, ya que habría que recorrer grandes distancias para ello.