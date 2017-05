"Quería que las escenas de sexo fueran sensuales y creíbles, no burdas ni groseras"

20/05/2017 -

-¿A las escenas eróticas que has protagonizado la trabajaste desde el vacío o estuvo guionada, coreografiada?

-No estaba escrita la escena. Lo hablamos mucho con los directores. Lo hablamos mucho con Fede (por Federico Amador), que es un gran compañero. En el caso de Mariano (Martínez) ya nos conocíamos y teníamos mucha confianza, pero mis escenas más jugadas fueron con Fede, en quien encontré un respeto, un señor, alguien que realmente fue mi compañero a la hora de hacer las escenas. Y mucho tuvieron que ver Pablo Vázquez y Miguel Colo, los directores de exteriores y piso. Fuimos pautando para que las escenas sean sensuales y creíbles, para que no sean ni burdas ni groseras, que era lo único que por lo general me preocupaba. Estoy muy contenta con los resultados que se han logrado. Fue una gran experiencia.