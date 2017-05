Wexler: "Ya no aguantaba con esa doble vida"

20/05/2017 -

Por Emilio Marcelo Jozami

-A propósito de la historia de amores cruzados en ADDA, ¿necesariamente lo prohibido conduce a la tragedia, como sucedió con tu personaje de Carolina?

-No, no creo que sea necesariamente. Yo creo que en este caso fueron dándose una serie de situaciones y circunstancias, pero no siempre lo prohibido conduce a una tragedia. No creo que tenga que ver con eso la historia que les pasó a Carolina y Damián. Fue una serie de situaciones, hubo mucha gente en el medio, hubo dinero de por medio y eso también lo llevó, de alguna manera, a un final trágico. El destino estaba marcado. Yo creo en eso. En el destino de ellos había marcado algo de eso. También los sorprendió el amor porque no esperaban encontrarse, a esa altura de la vida, con dos familias bien constituidas, con esa sorpresa: el enamorarse perdidamente el uno del otro. De alguna manera, la vida se lo llevó puesto.

-En el final de ADDA se escucharon reflexiones como: el amor sana, es un complemento, libera.

-Lo tomo absolutamente así. El amor es sanador; el amor a lo que sea, a una persona, a un hijo, a los padres.

-¿Cómo se logró contar, en dos tiempos, esta historia de amor con un fuerte contenido erótico?

-Justamente, el planteo fue ése: era muy difícil el tema de las dos épocas al mismo tiempo. Las texturas de las imágenes fue la novedad y se sorteó un paso difícil que es que en un mismo capítulo dos o tres veces se retroceda tres años atrás y se vuelva al presente. Cuando la historia se contaba en presente (el crimen) la imagen parece más fría y cuando se vuelve al pasado (la pasión entre Carolina Fazio y Damián Kaplan) la imagen es más cálida. Fue complejo para grabar para la gente de peinado, maquillaje, vestuarios, continuistas, producción, pero estuvo muy bien armado todo, y como eran 70 capítulos eso facilitó un montón las cosas.

-Más allá de los saltos temporales, desde un principio se supo que Carolina moría. Pese a ello, la gente acompañó hasta el final. ¿Hay una explicación para comprender el éxito de ADDA?

-Muchas mujeres se sintieron identificadas con Carolina, pero hay algo que tenía que ver con cómo está escrito, como me describieron a Carolina. A Carolina la mostraron humana, mostraron a una mujer que realmente quería a su marido, a su familia, pero la vida la sorprendió y no supo qué hacer con eso. Ella tenía la fortaleza de separarse porque ya no aguantaba con esa doble vida. Se sentía culpable. Ella no pudo frenar el amor que sentía por Damián.