"El Bailando le puede servir de terapia a Nicole"

Fotos Mariela Anchipi preparó a Nicole el año pasado para la pista del Bailando.

20/05/2017 -

En medio de su separación, a Nicole Neumann le llegó la propuesta de ser parte nuevamente de "Bailando por un sueño 2017" y al parecer la rubia aceptaría. Sobre el tema, habló quien fue su coach el año pasado, Mariela Anchipi , y dijo: "El Bailando le puede servir a Nicole como terapia".

La bailarina habló al respecto en el ciclo radial "Por Si Las Moscas": "Dijeron que estaba confirmada ya, cuando me dijeron eso yo no estaba segura, pero creo que le puede servir como terapia porque a ella le encanta bailar", contó "la Chipi", quien este año debutará en la pista de ShowMatch como participante.

En cuanto a la separación de Nicole y Fabián Cubero, opinó: "Ellos tuvieron un problema de pareja primero, después pudo haber habido o no un tercero en discordia, no sé, pero es terrible lo que hacen con ellos. Vi muchas personas hablando, sobre todo muchas mujeres periodistas, panelistas súper machistas, destrozándolos, me parece un horror".

La hermana de la modelo, Geraldine Neumann, también se refirió al difícil momento que atraviesa Nicole. "Pongo las manos en el fuego por mi hermana, no la creo capaz de cometer una infidelidad’, sostuvo en relación a los rumores. Luego prefirió no explayarse más: "Es un tema de ellos y no quiero meterme por mis sobrinas", remarcó. Como se recordará Geraldine y Nicole estuvieron distanciadas durante largos años y recién en el 2016 lograron materializar la reconciliación.

Nicole Neumann acaba de regresar de Salta adonde viajó para descansar unos días y también por trabajo. Allí se la vio en una finca paradisíaca paseando a caballo con sus hijas Indiana (8), Allegra (4) y Sienna (2), y por la noche en un lujoso evento. En ese contexto fue abordada por la prensa y evitó hablar de su vida privada.

Apenas arribó a Buenos Aires, Nicole dejó a sus tres hijas en manos de Fabián Cubero, quien las buscó, pero no tomó contacto con su exmujer. Fue una amiga de Nicole quien acercó a las nenas hacia el auto que conducía el futbolista.

Mientras tanto, siguen apareciendo audios de la entrevista que la modelo mantuvo con el Vicedirector de Caras, Héctor Maugeri, en los que aseguró que "hoy" no ve posible una reconciliación, y reconoció que Cubero le terminó preguntando si era verdad sus affaire con Pablo Consentino, el marido de su colega Daniela Uriz. "Entre nosotros quedó todo aclarado. Le dije que no, que yo siempre fui a Europa a ver a mi papá", se la escucha decir.