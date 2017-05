Fede le agradeció al "Pollo" el histeriqueo con su ex

20/05/2017 -

Aunque la disputa legal que mantenían parece haber terminado, siguen saliendo a la luz detalles de la escandalosa relación de Fede Bal y Barbie Vélez.

En una entrevista con Intrusos el actor contó cómo unas fotos de su exnovia con el "Pollo" Álvarez le hicieron poner un parate a su noviazgo: "En su momento me molestó alguna foto que me llegó de Bárbara con él. Me hizo un poco de ruido, pero hoy le puedo agradecer ese momento, esa noche. Ese histeriqueo que tuvo o que pasó en un boliche rompió algo entre nosotros. Yo vi eso y dije ‘este es el momento en el que tengo que parar la relación, ponerla en pausa’. Lo hice, dejamos de vivir juntos, además de que hubo algunas cosas. Hoy le puedo agradecer al Pollo", relató sobre aquel momento.