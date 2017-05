VIDEO | "A mi hijo lo crío como se me canta la co..."

Fotos

Videos Las imágenes se viralizaron en minutos.

Hoy 18:44 -

En la Escuela Nº 46 de la localidad de Tigre, una madre agredió verbal y físicamente a una maestra en una de las oficinas de la mencionada institución. Todo quedó grabado en una filmación que luego se hizo viral en las redes sociales.

Te recomendamos: "La ANMAT prohibió la venta de un suplemento dietario y una bebida "

“No te confundás comingo. ¿Qué me hacés así? ¿Qué te me reís en la cara, la c… de tu madre? No te me rías más en la cara que no soy ninguna afeminada y no te hagas la canchera”, manifestó la iracunda mujer antes de lanzarle un golpe a la docente.

Y sentenció, ante la mirada atónita de los presentes: “Yo a mi hijo lo crío como se me canta la co… ¿Entendés, o tenés algún problema?”.

Las imágenes se viralizaron a través de las redes y causaron indignación entre los usuarios, que criticaron duramente el comprtamiento de la mujer.