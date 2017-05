Aseguran que la Alumbrera generará u$s 835 millones por sus exportaciones

21/05/2017 - El proyecto minero Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, generará exportaciones por u$s 835 millones hasta diciembre de 2018, período que corresponderá a la extensión de la vida útil de la mina, cuyo cierre definitivo estaba previsto para este mes hasta el anuncio de eliminación de las retenciones a las exportaciones del sector. Así se desprende de un informe de la Secretaría de Minería que relevó los efectos fiscales de la eliminación de las retenciones, en ocasión de cumplirse en mayo el plazo original previsto de vida útil del proyecto y que ahora se postergó hasta diciembre de 2018. En el caso de Alumbrera, el costo de la quita de retenciones en los 20 meses restantes de la vida de la mina el Estado nacional dejará de percibir u$s 43 millones, aunque la extensión de la utilidad del proyecto permitirá adicionar exportaciones por u$s 835 millones, lo que representará aportes a la economía argentina por u$s 522 millones. “Sólo en impuestos a las Ganancias (unos u$s 90 millones de dólares estimados), se recupera más de dos veces lo que se habría recaudado en retenciones” el proyecto, destacó el trabajo al contraponer los u$s 43 millones de retenciones no recaudadas. El efecto de la quita de retenciones también se podrá ver reflejado en la compra de insumos de servicios nacionales por u$s 255 millones; utilidades de Ymad por u$s 89 millones de dólares; salarios, aportes y contribuciones por u$s 54 millones; regalías por u$s 20 millones y otros impuestos y aportes por u$s 16 millones. La magnitud del proyecto se refleja en la continuidad de los 2.100 puestos de mano de obra; 1.050 proveedores de bienes y servicios que permiten otros 4.200 empleos indirectos. Para el Gobierno, la aplicación de las retenciones a la minería generó un desvío de millonarias inversiones que podrían haber llegado al país pero que se orientaron finalmente a otros mercados de la región. Así, el reporte releva que en el período 2007-2015 mientras la Argentina recibió inversiones por u$s 10.500 millones, la industria minera destinó u$s 80.500 millones a Chile, y otros u$s 52.000 millones a Perú. Bajo de la Alumbrera es un yacimiento de cobre, oro y molibdeno operada por la empresa Glencore que explota en superficie desde 1997, en una zona ubicada al noroeste de la provincia de Catamarca, a 2.600 metros de altura. En similar situación de extensión de vida útil tras la eliminación de las retenciones se encuentran los proyectos de Las Pirquitas, en Jujuy, que postergó su fecha de cierre de abril de 2017 a diciembre de 2018 y Manantial Espejo en Santa Cruz, cuyo cierre anunciado era diciembre 2016 y se prorrogó a diciembre 2017. l