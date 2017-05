FÚNEBRES | 21 de Mayo de 2017

Hoy 21:05 -

Mabel Pastora Guerriero

Manuel de Jesús Ibarra

Daniel Antonio Juárez

Albino Horacio Ávila (Los Romano)

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. "Las puertas del Cielo se abrieron para vos y los ángeles te dan la bienvenida. Mi princesa guerrera. Vivirás eternamente". Su madre Julia la despide con profundo dolor. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio Parque de la Paz.

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. "Tu sonrisa brillará eternamente". Sus papis (abuelos) Julia Ibarra y Nicolás Chávez la despiden con profundo dolor. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio Parque de la Paz.

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Sus tíos abuelos José Ibarra, Nelly Lastra, Hugo y Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Sus tíos abuelos Baby y flia.; Raúl y flia. y tu tío Puro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Su tía Roxana de Arias y familia; Juan Bejarano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Sus padrinos Patricia Salegas y Hugo Vázquez; Gay Ruiz y Gonzalo Yance participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Susana Galvan, participa el fallecimiento de un ángel que subió al cielo. Ruego oraciones en su querida memoria y acompaño a sus padres en su dolor.

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Amigas de su mamá Julia; Elena Chalup, Marijó Herrero, Teresa Acosta, participan con dolor la partida de Nazarena hacia el encuentro del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Silvia Llavar y familia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Elenita y sus hijos.

FLORES TABOADA, MARTA INÉS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Y en tu casa Señor siempre viviré. Su amiga de siempre Anita Ledesma y sus hijos María de los Ángeles y Mariano Perez Ledesma, participan con dolor su fallecimiento y elevan oracioness por el descanso de su alma.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Grupo de trabajo de Añatuya; Crios. Insp. Flaco Pereyra., Flaco Tejeda., Crios. Cacho Bulacio, Lucho Correra, Negro Villavicencio, Negro Ayunta., Sub Crios. Loco León, Ñato Gálvez y Rengo Lupieri, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor. Sus restos son velados en sv. de calle Santa Fe nº 356 y serán inhumados en el cementerio Parque El Descanso a las 11, previo oficio religioso en la iglesia Sgdo. Corazón de Jesús del Bº Colón.

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Mabel, querida hermana, porque confiaste en Dios y en su hijo Jesús, estamos seguros que ya estás en la Casa de Dios, porque seguiste su camino, escuchaste su verdad y le entregaste tu vida, amando y ayudando al prójimo como el Señor nos enseño. Vivirás siempre para los que te conocieron. Que Dios te tenga siempre en su Gloria. Por siempre en nuestros corazones. Sus hermanos Juan Carlos, Edyth, Clelia y René.

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. "Nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras, sino que son de Dios. Si vivimos o morimos, es para honrar al Señor Jesucristo". Tú querida hermana, honraste a Dios en vida y harás lo mismo en la muerte. Te recordaremos con el amor de siempre. Su hermano René, sus hijos Alicia, Marcia, Justino y Ramón y nietos Franco e Iván.

IBARRA, MANUEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Sus hermanos: Raúl, Eduardo y Julli, su sobrina: Alejandra y flia., part. con profundo dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Luis Vernet 962 B° La Católica. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Sus padres: Daniel Juárez y Reina Gomez, y demás familiares part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEAL, ÁNGEL DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Dr. Jorge Arnaldo Drube, su esposa Prof. Teresa C. de Drube y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos de tanto dolor.

MARTÍNEZ, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Su esposa Elba, sus hijos Selva, Carlos, Carolina, Silvia, h. pol., nietos bisnietos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MARTÍNEZ, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Su hermana política Carmen Lastra de Martínez, sus sobrinos Chicho, Analía, Chocho, Verónica y Exequiel participan con dolor su fallecimiento.

MARTÍNEZ, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Margarita de Sambade, Ricardo, Walter, Rubita y sus respectivas flias., acompañan en este doloroso momento a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Margarita Sambade, sus hijas Pía y Agustina acompañan con profundo dolor a su hermana del corazón Carolina en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Tus amigas y vecinas Rosalia Alegre y Victoria Alegre, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Compañeras de su hija Silvia del Jardin Nº 25 "Los Pastorcitos" y Comunidad Educativa, participan su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

MARTÍNEZ, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Tus hijos de Cariño: José, Enrique y Fernando con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su partida, ruegan oraciones en su querida memoria y brille para el la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

MARTÍNEZ, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en Mí aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás". El personal directivo, docente y de maestranza del Centro Experimental Nº 7 Dr. Nicolás Avellaneda participan con dolor el fallecimiento del papá de la Prof. Selva Guadalupe. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, NÉSTOR PORFIDIO (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 19/5/17|. Su hijo Gonzalo Medina, su hermana política María Elisa Carrillo de Medina, sus hijos Marisa, Susana y Ricardo Aznárez; Maria Silvia, Leandro Antonio y Mariá Teresa Gómez, María Gabriela , Alvaro José y Ana Delloca, sus nietos y bisnietos participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, NÉSTOR PORFIDIO (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 19/5/17|. Sus sobrinos Dr. Ricardo Aznárez, Susana Medina de Aznárez, sus hijos Ricardo, María Guadalupe y Joaquín Castro, María Dolores y Enrique Ortíz y María del Pilar y Santiago Pereyra, sus nietas Maitena, Delfina, Juliana y Sabina, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares y amigos con oraciones.

MEDINA, NÉSTOR PORFIDIO (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 19/5/17|. Su amiga Eva Klemba, participa con dolor el fallecimiento del querido Negro Medina y acompaña con un abrazo cariñoso a su hijo Gonzalo, a Chiquita y demás familiares, rogando una oración en su memoria.

MEDINA, NÉSTOR PORFIDIO (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 19/5/17|. Aldo Italo Mazzoleni y flia, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

MEDINA, NÉSTOR PORFIDIO (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 19/5/17|. Sus ex-compañeros de Estudio en la Escuela Nacional de Comercio- Promoción 1956, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17 en la Pcia. de Córdoba|. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Sus vecinos y amigos Anita, María de los Ángeles y Mariano Pérez Ledesma, participan con gran pena su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17 en la Pcia. de Córdoba|. Sara B. Navarrete de Hounau, despide con mucha tristeza a su inolvidable y querida ex-alumna, distinguida por su potencial intelectual admirable dentro del grupo de compañeros adolescentes. Abraza cariñosamente a cada uno de sus familiares: hijas, tías Filomena, Monona, Marcia con sus respectivas familias y se discupla no poder hacerlo personalmente por razones de salud. Ofrece oraciones rogando al Señor por su descanso eterno y una feliz resurrección.

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Su esposa Maria Elvira Paz, sus hijos Belen (a), Matías y Luciano Sánchez Paz, hija política Patricia Zurita, nietos Fabrizio, Candela y Micaela participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Richard Ibáñez, Rosy Bianchini, sus hijos Ricky, Martin, Paula, Santi y Rocío acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicadoss pastos me hará descansar". Sus consuegros Julio Zurita y Yoli Bianchini, sus hijos Pablo Zurita y flia., Leonardo Zurita y flia., Cecilia Zurita y flia., participan con dolor su fallecimiento.

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Su ex compañera y amiga INPROVE de su esposa Lic. Maria Elvira Paz; Stella Tula Peralta, su esposo Néstor Roger Russo, sus hijos Ángeles y Franco, nieta Dianita, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Sus ex compañeros de su esposa Lic. Maria E. Paz de Sánchez del IMPROVE - FCF - UNIF - participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Josefa Trejo, Mercedes Zurita, Alberto Cabrera, sus hijos Rodrigo Cabrera y flia., Dante Cabrera y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Berta Canlle, Daniel Ayuch y sus respectivas flias., participan el fallecimiento del tan querido amigo y ruegan por la cristiana resignación y consuelo de su esposa e hijos y de su cuñada Cristian. Elevan oraciones en su nombre.

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. El Sr. decano de la Facultad de Ciencias Forestales, Dr. Víctor Hugo Acosta, Sra. Vice decana Lic. Elsa Ibarra, miembros del honorable consejo directivo, secretarios, compañeros docentes, personal no docente, alumnos y demás miembros de la comunidad universitaria participan con dolor el fallecimiento del esposo de la docente Lic. María Elvira Paz de Sánchez.

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Víctor Hugo Acosta y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Lic. María Elvira Paz de Sánchez. Acompañan en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Marcelo A. Espeche y su hijo Marcelo L. Espeche con pesar saludan a sus familiares y amigos. Que descanse en paz.

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Personal de Vitalíssima SA participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. José A. Ortiz, Silvia Méndez Castiglione e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Juancho Toscano, Estela Pianezzola, sus hijos y nietos participan el fallecimiento de su amigo Fernando, acompañan a Elvira, Matías, Belén y Luciano en estos momentos de mucho dolor, descansa en paz amigo.

YÑÍGUEZ, CINTHIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. Elena Yoles, sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Irma y sus hijitos con sus oraciones.

ALVARADO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/15|. Recuérdenme como siempre, sonrían y oren no me he ido lejos, solo los espero al final del camino. Fue tan rápido y confusa tu partida. Nunca imaginamos perderte tan pronto, a Dios le pedimos consuelo y resignación. Te amamos. Su esposa Perez Marta Josefina, sus hijos Anselmo y Humberto Alvarado, su nieto Luis Carlos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Santo Cristo, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento.

FERNÁNDEZ DE CHAMUT, EVA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Sus hijos e hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano al cumplirse un mes de su fallecimiento.

GÓMEZ DE TAVELLA, ANA JOSEFA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/17|. A un mes de su partida al Reino Celestial. Su hija Adriana Tavella, su hijo político Osvaldo Quinteros, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Sgdo. Corazón de Jesús y ruegan oración en su memoria.

MALDONADO, CIRA AMPARO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/12/10 y espera la resurrección|. Sus sobrinos, sobrinas políticas y sobrinos nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse seisaños y cinco meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MALDONADO DE REINOSO, NILDA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/5/56 y espera la resurrección|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MALDONADO DE MALDONADO, CANDELARIA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/5/75 y espera la resurrección|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MALDONADO, MARCELO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/13|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, rogando por su eterno descanso en brazos del Señor.

MALDONADO, ROBERTO D. - BUSTOS DE MALDONADO, OTILIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 20/4/01- 25/10/95|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos. Se ruegan oraciones en sus memorias.

MALDONADO, VENTURA - MALDONADO, ATILIO ROBERTO (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor y esperan la resurrección|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos. Se ruega una oración en sus memorias.

MARTÍN, MÁXIMO JOSÉ (Manza) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/05|. "Irán conmigo la dicha y tu favor, mientras dure mi vida, mi Mansión será ¡la Casa del Señor, por largos, largo días". Sus padres Memé y Raúl; hermanas Natalia y Melina, demás familiares y amigos invitamos a participar de la santa misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Sgdo. Corazón, con motivo de cumplirse 12 años de su partida a la Casa del Padre.

REINOSO, MARIO ROLANDO - REINOSO, JUAN ADOLFO (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 10/4/71 - 23/5/04 y esperan la resurrección|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos. Se ruega una oración en sus memorias.

SÁNDEZ, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/05/16|. Margarita, hoy hace un año que partiste al Reino de Dios. Fuiste una madre y abuela ejemplar, tus enseñanzas están intactas entre tus hijas y nietos. Te extrañamos tanto pero nos quedan tus recuerdos que vivirán con nosotros por siempre. ¡¡¡Descansa en paz Marga!!! Sus hijos Pinky, Gladys; sus hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia Virgen del Valle.

TORRES DE BASUALDO, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Nueve días de tu partida, que parecieron interminables. Sé que descansas junto al Señor Jesús y desde allí nos cuidarás, protegerás como siempre lo hiciste, estarás presente en cada uno de nuestros corazones: tu gracia, tu amor, tu buena vibra siempre llenará nuestros corazones. Descansa junto a tu padre. Te amamos mucho. Tu marido Ramón, tus hijos Maxi y Ramiro invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Virgen del Valle del Bº Huaico Hondo, al cumplir nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

TORRES DE BASUALDO, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Querida Graciela, que Dios Nuestro Señor bendiga tu alma y te reciba en su seno, que descanses en paz. Sus vecinos y amigos: Mirta Cáceres, Alberto Nieto, Paola, José, Josecito y Milagros invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Virgen del Valle del Bº Huaico Hondo, al cumplir nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

TORRES DE BASUALDO, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. La familia Basualdo Torres agradece a familiares, amigos, vecinos por estar presentes en este duro momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Virgen del Valle del Bº Huaico Hondo, al cumplir nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

TORRES DE BASUALDO, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Hermana querida, hoy hace 9 días que no estás con nosotros, parece un sueño del cual no queremos despertar. Eras un ser de luz. El señor te llevó a su lado, sé que estás descansando junto a Él. Tu imagen y tus ocurrencias quedaron grabadas en todos nosotros. Será que dejaste a mucha gente que te quiere y que se lleva una picardía tuya con todos los que charlaban con vos. Hermana querida, trataremos de salir adelante sin vos, aunque antes de partir dejaste todo bien encaminado. Descansa en paz junto al Señor. Te queremos muchísimo. Tu querida madre Hilda, tus hermanos Nancy, Pancho y flia. y Mañuco y flia. e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Virgen del Valle del Bº Huaico Hondo, al cumplir nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

VENTURINI, JOSÉ MARÍA (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/00|. Papi hoy se cumplen 17 años que partiste a la eternidad, pero tu recuerdo permanece presente en nuestros corazones. Te extrañamos. Que brille para Ti la luz que no tiene fin. Su hija Lucía Venturini de Frola, hijo pol. Héctor Frola, sus nietos Daniel, Lucrecia y Romina, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en la Catedral Basílica.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Su primo hermano Héctor Manuel Fattor, su esposa Zulema, sus hijos Héctor, Guillermo, Cecilia, Teresita, Paulina, Marina y Sofía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.,

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Su sobrino Héctor Carlos Fattor, su esposa Vanina, sus hijos Nahuel, Santina, Makarena, Brianna y Franco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Su sobrino Guillermo Alejandro Fattor, su esposa Erika, sus hijos Federico, Guillermina y Justina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Su sobrina Cecilia Fattor, su esposo Gabriel, sus hijos Brian y Gael, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi y su familia participan con dolor el fallecimiento de un dilecto amigo. Oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Olga Zulema y Juan Carlos Targa, María Elena y Lisandro Mansilla, Elisa de Argañaras y Teresa Targa y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. "Roquecito: hermano de corazón, llevaremos por siempre todos tus lindos recuerdos. Dra. María G. de Moreno, Dr. Mariano Moreno y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Sus amigos Mario Simón, Graciela Suárez García e hijos participan con profunda tristeza el fallecimiento del querido Roquecito e invitan a la misa por su descanso eterno que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey La Banda.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Roberto Chelala y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de sus amigos Ruli y Carlos.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Elena Irene Martínez y Alejandro Constantinidis, sus hijos y sus respectivas flias. participan con profundo pesar el fallecimiento de su muy apreciado amigo Roque y acompañan en el dolor a sus primos Ruly y Lía y a sus amigos Carlos y Alcira y a toda la flia. Gómez Abram y elevamos oraciones pidiendo por el eterno descanso de su alma.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Arq. Constantino Constantinidis con profundo dolor envía el pésame a la familia y acompaña a todos sus deudos rogando por el eterno descanso de su alma.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. "Que tu alma descanse en paz". Cielito Grela y Adolfo López participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, OLEGARIO (GARIO) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/15|. Su esposa Margarita "Tota" Coronel, sus hijos María Rosa, José Olegario y Noemí; hijos políticos Marta y Juan; sus nietos Lucas, Iván y Daniela invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús del Bº San Martín, con motivo de cumplirse 2 años de su fallecimiento.

JOZAMI, GLADYS MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/05/16|. Sus familiares y amigos invitan a la misa que se oficiará hoy a la 20 hs en la Iglesia La Salette, al cumplirse un año de su partida al Reino Celestial, para rogar por el eterno descanso de su alma.

PAZ DE HERRERA, FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/16|. "Amada Madre: Hoy se cumple un año de tu partida hacia el Señor" te extrañamos tanto tus hijas que no te olvidarán Guyi, Olga, Gladys y Coty, invitan a la misa a realizarse en la Parroquia Santiago Apóstol el domingo 21/05/17 a las 21 hs.

ROMANO, HUMBERTO APOLONIO (Bertito) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/16|. Querido hermano: un fresco amanecer, tiñó de lágrimas, dolor e impotencia a toda tu familia, por tu tan inesperada partida. Como no recordar tus pasos por esta tierra, lleva de ocurrencias, de bromas, tenías muchos amigos que hoy recuerdan tus anécdotas, eras "amante del tango", tus zapatos brillaban al compás del ritmo tanguero ¡que poco has vivido! .Tus hermanas Angélica, Anita, cuñado y tus adorables sobrinos invitan al a misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en la iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse un año de tu fallecimiento. Descansa en paz.

RUSSO DE HOYOS, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Mamita querida has llenado mi corazón de felicidad y nos diste muchos consejos, nunca te olvidaremos, siempre te llevaremos en nuestros corazones. Su hija Silvia, su hijo político Sergio, nietos Benjamín y Micaela, sus hermanos Antonio, César, Nora y Aldo, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la Capilla Virgen del Valle Bº Palermo. La Banda. al cumplirse las 9 noches.

ÁVILA, ALBINO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Su hijo Roberto Pereyra, sus amigos Walter Gómez, Gabriel Martinez y sus respectivas familias, vecinos y demás allegados. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Romanos. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata Nº 162 Tel. 4219787.