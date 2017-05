Alfredo Gogna: Pintar e imaginar la dimensión humana

Hoy 21:16 - “Pintar en el fondo es eso, un acto, un puente, el resultado no es nunca una cosa, como una piedra o un objeto; eso que está ahí, el cuadro o la pintura, material y concreto, es además, un mensaje fraternal, mudo, directo a los ojos, únicamente posible en la dimensión humana de las cosas...”, dijo el maestro Alfredo Gogna en su profundidad filosófica. En reconocimiento a su vasta trayectoria y profundidad dialéctica desde las artes plásticas, el Centro Cultural del Bicentenario abrió sus puertas para conocer la muestra “Gogna Inédito”, la cual se exhibe en Salón de Grandes Exposiciones, ubicado en el primer piso del complejo cultural. Una gran muestra de obras inéditas, más de 70 pinturas y dibujos que marcarán sin duda un momento trascendente en la vida cultural de nuestra provincia. Para los artistas santiagueños y de otras latitudes, Gogna es un referente. Recibió importantes distinciones, como el premio Subsecretaría de Cultura, Tucumán (1957); Premio al Conjunto, Salón San Pablo (1962); Selección Especial, Bienal Internacional IKA (1963); Mención Especial, Salón Nacional (1966); Primer Premio, Tucumán (1966);; Primer premio NOA (1976) Premio Adquisición Santa Fe (1968); Primer Premio Santiago del Estero (11968); Premio Adquisición, Municipalidad de Buenos Aires (1971-1972-1973); Premio Martín Fierro a las Artes plásticas (1984); Premio Shunko a la trayectoria artística (1985) y consultor honorario vitalicio del Museo de Bellas Artes (1992) en Santiago. Además, actuó como jurado en salones nacionales y del Fondo Nacional de las Artes. Realizó exposiciones individuales en distintos museos del país y en salas privadas como la galería Van Riel; galería Sondan, salas nacionales de exposición, como el Museo de Arte Moderno y Arte al Sur, entre otros. Y también en Museos de Santiago, Tucumán, Jujuy, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires Sivori, de Arte Moderno y de Arte Contemporáneo. Y en el exterior, en Cuba, Nicaragua, Varsovia, Estados Unidos e Inglaterra. Don Alfredo, como lo conocían sus alumnos y hasta sus discípulos, formó una camada de artistas desde la Escuela Nacional de Bellas Artes “Juan Yaparí” y el profesorado Nacional de Bellas Artes entre 1959 y 1986. Los que hoy lo recuerdan como un hombre de pensamiento reflexivo, enamorado de Santiago del Estero, a la que había elegido como su lugar en el mundo. En agosto de 1992, Mariana Fioramonti, entrevistó al hombre y al artista que reproducimos a continuación: ¿Cuándo llegaste, en el año 1953 a Santiago, como te fuiste insertando en este medio, qué pasaba entonces aquí? -Yo primero me fui a Tucumán, estaban sucediendo cosas muy importantes. En la Universidad estaba Sacristi, ese historiador que hizo el relevo de todas las catedrales del mundo y Giulio Carlo Argán que editó el libro sobre el Barroco. Spilimbergo no estaba más, por zurdo, y vivía en una estación de tren en Las Termas, ahí lo conocí. Esa represión produjo la dispersión de sus alumnos por el Norte, como Juanes, Ramiro Dávalos, Páez, Ferrari que siguieron trabajando en diferentes provincias. La idea era crear en Tucumán, con Spilimbergo, una Escuela de Muralistas y se trabajó mucho para esto. Cuando Perón se enteró que lo habían echado, se agarró la cabeza, dijo que “estaban locos”. No hubo forma de convencerlo, le ofrecieron de todo a cambio, aunque más no fuera que siguiera apareciendo su nombre en la Universidad y Spilimbergo que era un tipazo los mandó, te podes imaginar, a freír churros. En Santiago no pasaba nada de esto. Gómez Cornet, cansado de esperar que abrieran la escuela, puso un taller privado en el que enseñó junto a Carlos Alonso y Basilio Celestino allá en la calle Libertad. Por manejos políticos la escuela no se abrió nunca. Don Ramón era la persona indicada para dirigirla. ¿Y cuál fue la situación que a vos te atrajo, qué desafío representaba un lugar así para vos? -Ante todo me impacta la compenetración entre hombre y paisaje. Era claro el enfrentamiento entre una cultura tradicional en decadencia, aquellos pintores que seguían con el tema del “ranchito” (como decía Berni, que pintaban “pobres para ricos”) y otra cultura, la de los artesanos, la finura del color, la metamorfosis de la imagen, y esto me abre otro panorama. Me interesó sobre todo el hecho cultural que podía derivar de estas tradiciones, lo que podía llegar a desarrollarse. Con el Negro Ponce pusimos un taller en la Biblioteca Sarmiento, Diego Rivera se llamaba. En Santiago en ese momento la música y la literatura sí eran importantes, tipos como Orestes Di Lullo, Mariano Paz, Canal Feijoo, pero en la plástica no había debate, había que empezar de cero. Sin embargo, Santiago fue un lugar de paso, en casa estuvieron Miguel Ángel Asturias, Nicolás Guillén, Witold Gombrowicz. En el año 59 la Academia de Bellas Artes se abrió y desde Buenos Aires viene el nombramiento de Carlos Incarnato (que era el único recibido en la “de la Cárcova”) como Vicerrector y yo como profesor. Había tres o cuatro pintores actuando pero ninguno tenía una formación a nivel académico. Hay cosas muy anecdóticas, sobre la polémica que desató lo que enseñábamos: Schettini, ayudante de Incarnato renunció a la semana, diciendo que estábamos locos. Yo traía los lenguajes de la vanguardia: el cubismo, el expresionismo. En ese aspecto fue más fácil imponer un lenguaje nuevo ¿En qué aspecto de la enseñanza pusiste énfasis, que tipo de maestro eras? -Yo no debo haber sido un gran profesor en cuanto a transmisión de conceptos, me defino más bien como un dador de estímulos, un brujo, un iniciador. Trataba de ordenar a mis alumnos como sacerdotes para que transitaran luego su propio camino. En la enseñanza del arte más que eso no se puede hacer. Siempre les preguntaba: ¿vos estás resignado? Mi enseñanza fue transgresora en ese sentido, debía trasmitir intranquilidad y no resignación. ¿En Santiago la enseñanza que se imparte en los establecimientos de arte, apunta a lo que vos dijiste? -A nivel oficial para nada. Se tiene como objetivo formar “profesores” cuando el verdadero reto es formar artistas. Ese es el verdadero desafío pedagógico. El tránsito por una escuela de arte debe darle al alumno elementos para aprender a “ver”. La única forma de hacer esto es desde la historia de cómo se vio, de cómo se forjaron nuestros lenguajes. El artista no puede ser más un paria, debe entroncarse en el proceso histórico. Lo que decís me recuerda a la frase de una famosa bailarina, Mary Wigman, ella decía: “El problema no es ser original sino pasar por el origen de uno mismo”. -Es que del origen se trata. Del origen de UNO, pero en esta sociedad todo está armado para que esto no suceda. Uno siempre es un tabú. La enseñanza debe buscar movilizar lo más personal. En mis clases siempre les decía a mis alumnos que la pintura no sirve para hacer una “carrera”. En todas partes existe la idea de hacer dinero, lograr una posición para luego dedicarse al arte como un ocio. No, ¡eso nunca! El arte es un trabajo constante, como cualquier otro, es una forma de vida. Así como existe el hombre albañil, el hombre carpintero, existe el hombre pintor. No existe el hombre que en sus “ratos especiales”, pinta, baila, trabaja. Para aquellos que no tienen el hábito de concurrir a muestras, incluso para algunos que lo hacen con cierta regularidad, los códigos que se manejan en la pintura y en la escultura resultan inaccesibles a la comprensión. ¿Qué parte de responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en este hecho? -Se trata de un problema sociológico, político. La cultura se dividió progresivamente en cultura de elite y cultura popular, el acceso a aquella estuvo siempre determinado por posibilidades materiales, y aquí viene el tema de los accesos. Acceder al desciframiento de una pintura no es un problema del artista, el arte expresa un anhelo de reivindicación para toda esa gente que no puede gozar de él. Es un problema de educación, por supuesto, producto de una ideología. Con todo lo que está pasando con los docentes en nuestro país la cantidad de gente que pueda gozar de una lectura simple va a ser mínima. Es conocida la frase que dice que “La neblina no existía en Inglaterra hasta que Whistler la pintó”, lo mismo podríamos decir de los colores que nuestras artesanas inventaron para sus colchas en un medio donde esos colores no están. -¡Claro! La anécdota de Canal Feijóo que se va a un rancho perdido en el monte y una viejita le dice “venga doctor que le voy a mostrar mi jardín” y le mostró la manta que estaba tejiendo. Desde las pinturas en las cuevas, todo el desarrollo del arte habla en sus diferentes lenguajes desde la misma necesidad biológica, de ese sentimiento primigenio de rodearnos de imágenes, pinturas. Para el hombre siempre fue necesario construir un habitat a su medida. El espacio no existe como una entidad separada de nuestro razonamiento y experiencia, es el resultado de una construcción. Vos que bailás, sabes de esto. El primer compañero de un bailarín es el espacio, eso siempre se lo digo a mis alumnas. Todo el entorno está pautado, en los colegios, en hospitales, los saludos, la danza clásica es un ejemplo muy claro en donde todo el cuerpo tiene un código rígido, antinatural de posiciones por eso después la danza moderna revalorizó el gesto cotidiano y movimientos que habían permanecido dentro de lo que no era “lo estético”. -¿Hasta qué punto un artista sabe lo que va a hacer en la tela? Yo, nunca lo sé, pienso que los pintores pintan porque no tienen imaginación. Para mí pintar es imaginar. Somos los tipos más concretos que hay.Desde el psicoanálisis se ha intentado explicar los mecanismos de la creación y la “intención” ha sido puesta entre paréntesis por la irrupción del inconsciente. -Este es un tema muy interesante. El psicoanálisis enriqueció el panorama del arte en cuanto a las “motivaciones” múltiples que puede llegar a tener una persona, pero de ahí a desentrañar los mecanismos de creación, no. Hay una idea muy difundida que si “llegáramos a una sociedad perfecta no necesitaríamos de los artistas”. Se pretende que el arte sea expresión de una falencia cuando yo creo todo lo contrario, creo que es la manifestación de una plenitud. El arte no es una terapia que se hace para vislumbrar los mecanismos de tu propia personalidad. Vos, cuando bailas, no lo haces para destrabar un trauma, sino que es un momento de felicidad, y en esto estoy de acuerdo a muerte con Marx, “el arte es la alegría más grande que el hombre se pueda dar”. El psicoanálisis surgió en un momento en que los medios de comunicación comienzan a ser masivos, es como si actuara como un mecanismo compensatorio del mismo sistema que se desarrolla a otro nivel… -Lo bueno de Freud fue tomar al hombre como una totalidad, una unidad indisoluble en su nivel consciente e inconsciente. Pero el psicoanálisis también tiende su trampa. Es un tranquilizante, que permite la resignación ante los hechos pero sin desvalorizarte. Como tantos otros sistemas cayó también preso del cristianismo, ahora ya no se habla de pecado original sino de culpas. Te da una justificación a nivel casero, tuyo. Hay que entender algo: uno viene ya con ciertos condicionamientos pero ¡caramba!, en algún momento de tu vida te tenés que hacer cargo de vos mismo. La subjetividad se conquista por las vivencias que tenés al actuar. Una persona que ha actuado y que tiene una subjetividad real no necesita analizarse. No hay que olvidarse que en el momento que aparece Freud también aparece Marx y Nietzsche, con otros planteos. Dentro del panorama de la modernidad ¿Qué perspectiva tiene la pintura? -La pintura está librando una batalla a muerte. Sabemos que mayor información no es mayor cultura. Lo cultural es lo interiorizado verdaderamente, lo que marca un criterio para una convivencia mejor. La no duración, la fugacidad se ha establecido como valor en estos tiempos. Nuestros cánones de belleza hoy no están hechos para nadie. Hoy los pintores se enfrentan al mercado, a las multinacionales, nuestra sociedad tiene un estómago tan pantagruélico que todo lo absorbe. Esto pasa por supuesto en una ciudad como Buenos Aires, lo podes ver en las exposiciones, en los teatros, algunos mantienen un nivel, los pocos, pero la mayoría ha perdido el criterio. Uno tiene individualizado a quien tiene que transgredir. Hace algunos años vos hacías algo de vanguardia y tenías que luchar con la academia, había parámetros. Hoy se actúa como si no existieran, “como si no existieran”. Con respecto a las obras de arte, ¿qué es lo que irremediablemente se pierde con el paso del tiempo? -Yo creo que cada obra es una experiencia personal que se transforma en un “valor de la humanidad”. Pero cada medio siglo se va perdiendo la contemporaneidad de esa obra. Es como la artesanía: si algo se rompe hay que reponerlo, hay que seguir haciendo. Lo terrible es que el mundo se convierta en un museo de antigüedades donde ya no queda lugar para los que venimos. Este es un tema que hay que plantearlo desde la educación, el que enseña cree saber demasiado y trasmite un tesoro pasado, esto no lo digo para desvalorizar a los maestros en absoluto, creo que hacen en este país un gran sacrificio en las condiciones en las que desarrollan su trabajo. Lo que quiero decir es que desde niños ya nos tratan de convencer que el pasado es demasiado importante y nos transmiten cosas vacías de contenido, desligadas de los móviles y afectos que lo originaron. Solo después de la década del 40, los historiadores se dieron cuenta que la verdadera historia no había sido escrita. Con lo que contábamos hasta entonces eran las opiniones de los que habían tenido acceso a la escritura, que siempre fue un privilegio, ¿Qué papel desempeña la pintura en esta búsqueda? -Neruda tiene un poema a Machu Pichu, ahí se pregunta: “¿y el hombre donde estuvo?”, y el hombre común no estuvo nunca. Estuvo el Emperador, el Rey, pero el que construyó poniendo el lomo como se dice, ese no estuvo jamás. La pintura juega un papel de primera línea no sólo en la nueva perspectiva de la historia. El arte en general le permite al hombre hacerse dueño del momento histórico que le toca vivir. Nosotros que somos seres tiernos sabemos que el arte puede más que un discurso. El arte quizás sea la caricia más importante, que el hombre ha necesitado desde siempre.