NANOCUENTOS

Hoy 21:44 - El desierto soñaba que innumerables viajeros lo asediaban. Todos sedientos y horribles. ¡Observa: aprieto este botón y se enciende el rebobinafrases el enciende se y botón este aprieto: Observa! Ojo amarillo y cruel se descubre entre las burbujas. Gira el contorno del abismo. Cada mil generaciones, la piel de un camaleón se enloquece y desgarra produciendo un incoloro destello: nace un nuevo espejo. La ruta clama por sus mariposas. La noche escucha. Se ajusticia al viajero. El sentido es solo una concesión, nuestra secreta razón es estrellar miradas contra el punto final. El barrio reprueba esas largas y hexagonales cunitas de Doña Filomena, madre ahorrativa y previsora si las hubo. En el tiempo que no te he conocido nunca, se retuerce mi siempre enredado a tu ahora. A la espera de nuestro juicio todo se cubrirá de hojas. Caminaremos sobre ellas ingrávidos, no podremos resquebrarlas jamás.