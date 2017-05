Hoy 22:42 - Hoy es un domingo muy especial, antes de llegar a la fiesta de Pentecostés, en el que Jesús nos habla del Espíritu Santo. En nuestro credo, decimos “creo en el Espíritu Santo”, pero ¿qué quiere decir? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad y es muy importante en la vida cristiana. Que es el amor entre el Padre y el Hijo que da vida a todas las cosas y las santifica. Con el Espíritu Santo la Virgen María va a concebir y después los apóstoles van a recibirlo. El Espíritu Santo vive en nuestros corazones desde el bautismo, nos guía e ilumina para que podamos comprender y vivir las enseñanzas de Jesús. Nos conduce en el camino hacia Dios, nos ayuda a ser santos y nos reúne en una misma familia, que es la Iglesia. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica: “Nadie puede decir Jesús, el Señor, sino por el Espíritu Santo” (1 Cor 12, 3). Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo, clamando “¡Abba! ¡Padre!”. El bautismo nos da la gracia del nacimiento en Dios Padre, por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Los que son portadores del espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir al Hijo, pero el Hijo nos presenta al Padre; y el Padre conduce al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la posibilidad de entrar, en ese Espíritu de Dios. Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que es una de las personas de la Santísima Trinidad. Como dice el Símbolo de Constantinopla, “con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria”. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la “teología trinitaria”, en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo sino en la “Economía” divina. Hoy, podemos continuar creyendo en ese Espíritu Santo porque necesitamos su fuerza y que él nos da la posibilidad de vivir como hijos e hijas de Dios. Creer en el Espíritu Santo es estar convencidos de que él va a renovar permanentemente nuestras vidas, haciendo que de nuestro interior “broten ríos de agua viva” (Jn 7, 38, 39). Es creer que nosotros también podemos vivir un continuo Pentecostés. Por eso, el espíritu de Dios es el viento huracanado que no nos deja conformarnos, instalarnos, estancarnos en lo poco o mucho que hayamos alcanzado. Es un viento que anima y sostiene no sólo nuestras vidas, desde el punto de vista individual, sino también nuestra vida como comunidades y de la Iglesia entera. Por ello es que nos dirigimos al Padre diciendo: “Envía tu espíritu Señor y renueva la faz de la tierra”. Es en el Espíritu Santo que creemos que nos da la fuerza, la gracia, para que lleguemos a vivir como verdaderos cristianos. R efiriéndose al Espíritu Santo, San Agustín decía: “Él habita en lo más profundo de nosotros, a punto de estar más cerca de nosotros, más íntimos nosotros que nosotros mismos”. Es el Espíritu que desde lo más profundo de nuestro ser va intercediendo entre nosotros y esa acción en nuestro interior hace que se manifieste sus frutos: amor, paz, alegría, paciencia, bondad, felicidad, mansedumbre, dominio de sí. (Carta a los gálatas 5, 22-23). Aunque lo hayamos recibido en el Bautismo, la Comunión y en la Confirmación, en este domingo preparemosno para dejar al Espíritu Santo guiar nuestras vidas y que las fortalezca, para que no vivamos únicamente con el espíritu de este mundo. El Espíritu Santo viene en ayuda en nuestras flaquezas; él intercede por nosotros cuando no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. (Carta a los romanos 8, 26). El Espíritu Santo es el maestro de la oración. Que a través de esta persona de la Trinidad lleguemos a dar testimonio a todos los verdaderos misioneros. Que nuestra Madre, que ha creído en la acción del Espíritu Santo en su vida para transformar y salvar el mundo, nos ayude a llegar a entrar en este espíritu de Dios. Pidamos a María Auxiliadora, que vamos a celebrar este 24 de mayo, para que nos ayude para imitar a esta Madre, que está siempre para mostrar el camino; que nos dé la posibilidad de hacer presente a su Hijo, con presencia del Espíritu Santo, por la gloria de Dios y del mundo. Amén.