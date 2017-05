Fotos Atacaron a pedradas el colectivo de Central Córdoba

21/05/2017 -

Nuevos hechos de violencia se registraron ayer en Mataderos, donde Central Córdoba visitó a Nueva Chicago por la 33ª fecha de la B Nacional, encuentro que terminó con el marcador en blanco. Tras el partido, cuando la delegación ferroviaria abandonaba las instalaciones del "Torito", el micro que trasladaba al plantel fue atacado a "piedrazos" por presuntos hinchas de Nueva Chicago que provocaron la rotura de uno de los vidrios laterales del colectivo. Afortunadamente la situación no pasó a mayores y a pesar del mal momento, no hubo que lamentar heridos, aunque el plantel tuvo que emprender el viaje de regreso con un arreglo provisorio. Según las fuentes consultadas, la Policía bonaerese investigaba las circunstancias del hecho y hasta anoche no había detenidos por el incidente.