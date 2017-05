Fotos Joaquín Chaud, un gladiador y ganador

21/05/2017 -

Santiago del Estero hoy tiene un doble campeón del Torneo Apertura Iron Mass que se hizo el pasado 13 de mayo en la ciudad de Córdoba. Se trata de Joaquín Chaud, un joven estudiante de la carrera de Administración de Empresa en la Universidad Católica y con un enorme futuro en el fisicoculturismo.

"La verdad que estoy muy contento porque gané en dos categorías del fisicoculturismo: en Mens Physique Junior y en Mens Physique talle alta. Fue un torneo de altísimo nivel y con competidores que estaban a la altura de las circunstancias", comentó Joaquín cuando visitó EL LIBERAL.

Sobre cómo fueron sus comienzo en este deporte, el deportista de 22 años expresó: "Yo empecé en verdad a darle más importancia al fisicoculturismo en el 2012 y dos años más tarde estuve participando por primera vez en un certamen. Allí conseguí el tercer puesto. Después dejé de lado la actividad por razones particulares y de estudio hasta que volví este año. El Apertura de Córdoba fue mi primer desafío del 2017 y estoy contento porque todo el trabajo que se hizo en éstos meses de preparación dieron sus buenos resultados".

Al respecto acotó: "Hace siete meses yo estaba fuera de condición física porque no estaba entrenando. Me encontraba incluso flaco. La preparación que tuve ahora nunca había sido tan disciplinada. Me cuidé todos los días y cumplí con la mayoría de los entrenamientos. Respeté la dieta como debe ser y me propuse llegar a lo más alto posible porque sabía que podía andar bien".

Joaquín también habló de lo que significa el fisicoculturismo para un deportista que sueña con cumplir con diferentes objetivos.

"Cuando comencé el gimnasio, no lo hice pensando en que podía ser un fisicoculturista ni mucho menos. Pasaba por otro lado lo mío. Pero cuando me inicié le fui tomando el gustito hasta que me atrapó porque ves que toda la rutina que hacés se transforma en cambios en tu cuerpo".